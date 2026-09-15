Entronques de Costa del Este e Hipódromo avanzan al 77% y estarán listos en febrero de 2027

Los trabajos de construcción de los nuevos entronques de Costa del Este e Hipódromo, en el Corredor Sur, alcanzaron un 77% de avance global, informó ENA Panamá.

De acuerdo con la gerente de ENA Panamá, Jessica Goti, las rampas C y D ya se encuentran en servicio, mientras que la fecha contractual establecida para la culminación de las obras es el 28 de febrero de 2027.

El proyecto forma parte de una intervención más amplia que contempla la rehabilitación de la vía existente entre Paitilla y Tocumen, así como el aumento de la capacidad vial entre Punta Pacífica y Costa del Este.

De acuerdo con Goti, la planificación contempla cuatro carriles por sentido hasta Ciudad Radial y tres carriles por sentido hasta Don Bosco, además de una ampliación marina de aproximadamente 2.39 kilómetros.

Según los estudios presentados por ENA, el conjunto de estas mejoras podría generar un ahorro potencial de hasta 17 minutos durante las horas de mayor congestión, como resultado del incremento de la capacidad vial, los nuevos accesos y la renovación de la infraestructura existente.

Más allá de Don Bosco

ENA también proyecta una futura extensión del Corredor Sur hacia Pacora, con una longitud estimada de 16 kilómetros.

La propuesta partiría desde Don Bosco y conectaría con la Vía Panamericana en Pacora, bordeando el sector sur del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según la gerente de ENA, la modernización del sistema no se limitará a las carreteras. Goti explicó que ENA trabaja en una agenda de transformación tecnológica que incluye la implementación del sistema de peaje Multi-Lane Free Flow (MLFF).

Esta tecnología se encuentra actualmente en fase de ingeniería y diseño y busca transformar el modelo de cobro mediante la renovación de los puntos de peaje y de las plataformas utilizadas para la operación, recaudo y gestión.

En materia de seguridad vial, ENA mantiene cuatro iniciativas: la modernización de los paneles de mensajería variable, la utilización de analítica de video con inteligencia artificial, herramientas de analítica forense y la ampliación de la red de cámaras para el reconocimiento automático de placas.

La analítica de video mediante inteligencia artificial ya se encuentra en fase de ejecución.

Panapass también será renovado

“La transformación tecnológica incluye además una reingeniería del portal y aplicativo móvil de Panapass, con el objetivo de facilitar la autogestión de los usuarios”, sostuvo Goti.

La nueva plataforma busca permitir que los conductores puedan administrar desde sus dispositivos sus cuentas, vehículos, datos, pagos, recargas y otros trámites, reduciendo la necesidad de acudir presencialmente a los centros de atención.

Con estas obras y proyectos, ENA apunta a modernizar tanto la infraestructura física como tecnológica de los corredores viales, con la expectativa de reducir los tiempos de viaje.