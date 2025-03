Precisamente, ante el Atlanta United, el rosarino disputó los 90 minutos, anotando un gol en la victoria 2-1. Messi no aparentaba tener problemas durante el partido, sin embargo, una vez concluido el encuentro pudo haber sufrido la dolencia sufrida anteriormente.

Messi no es el único desafectado de la selección por lesión. Tampoco estará Paulo Dybala de la AS Roma, quien también sufrió una lesión en el último partido de la ‘loba’ frente al Cagliari, por lo que no estará con la albiceleste ante Uruguay y Colombia.

Sumado a Messi y Dybala, Giovani Lo Celso se suma a la lista de bajas por lesión de Argentina. El jugador del Real Betis se lesionó en el duelo frente a la Real Sociedad el pasado 16 de febrero. El club andaluz confirmó que el argentino sufrió una lesión en el tercio medio del sóleo de su pierna derecha.