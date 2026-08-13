Falcao y Fredy Guarín dirán presente en el Derbi de La Chorrera

Los rumores finalmente se confirmaron, pero no como muchos esperaban. Semanas atrás surgió el rumor de que el futbolista colombiano Radamel Falcao García estaría jugando con el San Francisco para el Torneo Apertura 2026 LPF.

El club, mediante las redes sociales, confirmó que Falcao si estará en nuestro país, pero no para vestirse de corto, sino para presenciar como invitado el Derbi de La Chorrera entre el San Francisco y el CAI en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez este viernes 14 de agosto.

Correspondiente a la Jornada 4 de este certamen, el San Francisco se encargó de sorprender a los aficionados monjes con la presencia de la estrella de la selección de Colombia, pero no vendrá solo. También se confirmó la visita, junto a él, de Fredy Guarín, ex seleccionado cafetalero.

Ambos fueron en su momento estrellas mundiales, destacando en el fútbol europeo. Falcao es recordado por su paso en el Atlético de Madrid, anotándole goles importantes al FC Barcelona así como también al Real Madrid. El ariete estuvo a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el club colchonero donde consiguieron la UEFA Europa League en el 2012 y la Supercopa de Europa en el 2013.

También ganó títulos importantes con el Porto y con el Mónaco. El jugador, aún activo, vistió los colores del River Plate, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano y el Millonarios, último equipo en jugar.

En el caso de Guarín, también fue un jugador importante en la selección de Colombia y estuvo jugando igualmente en el Porto, pero sobre todo es recordado por su paso en el Inter de Milán.

Ambos futbolistas estarán presentes en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez, recinto que en estos momentos no está en sus mejores condiciones, pero que igualmente albergará el Derbi de La Chorrera en una edición más con dos estrellas de talla mundial.