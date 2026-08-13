Sismo de magnitud 4.5 se registra al noroeste de Isla Coiba

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró la tarde de este jueves 13 de agosto un sismo de magnitud 4.5, localizado aproximadamente a 57 kilómetros al noroeste de Isla Coiba.

El reporte, de carácter preliminar, indica que el movimiento telúrico ocurrió a las 3:06:53 p.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

El evento fue ubicado en el sur de Panamá, en aguas cercanas a Coiba. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con el sismo en la información suministrada por el Instituto de Geociencias.