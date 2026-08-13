CSS abrirá el sábado 15 de agosto para asesorar sobre pensión por vejez

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este sábado 15 de agosto mantendrá abiertas sus agencias administrativas, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., para orientar a los asegurados activos sobre “Mi Retiro Seguro” y las opciones disponibles dentro del sistema de pensiones contemplado en la Ley 51.
La jornada se desarrollará en algunos puntos del país para permitir a los interesados realizar consultas sobre su cuenta individual y recibir información para tomar una decisión sobre las alternativas contempladas en el sistema.
Sin embargo, la CSS aclaró que este horario no aplicará en las agencias de Volcán, Puerto Armuelles y Boquete, en Chiriquí; Soná, en Veraguas; La Villa, en Los Santos; así como San Carlos y Panamá Pacífico, en Panamá Oeste, y Chepo, en Panamá Este.
La institución recordó que los ciudadanos que, de acuerdo con la Ley 51, tienen derecho a elegir una opción dentro del nuevo sistema de pensiones deberán hacerlo antes del martes 18 de agosto de 2026, fecha en que vence el plazo establecido.
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