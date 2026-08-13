CSS abrirá el sábado 15 de agosto para asesorar sobre pensión por vejez

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que este sábado 15 de agosto mantendrá abiertas sus agencias administrativas, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., para orientar a los asegurados activos sobre “Mi Retiro Seguro” y las opciones disponibles dentro del sistema de pensiones contemplado en la Ley 51.

La jornada se desarrollará en algunos puntos del país para permitir a los interesados realizar consultas sobre su cuenta individual y recibir información para tomar una decisión sobre las alternativas contempladas en el sistema.