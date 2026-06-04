CSS insta a revisar Mi Retiro Seguro antes de decidir sobre el sistema de pensiones

La Caja de Seguro Social (CSS) recordó a los trabajadores que tienen la posibilidad de cambiar de sistema de pensiones que el plazo para tomar una decisión vence el próximo 18 de agosto de 2026, por lo que exhortó a los asegurados a revisar con anticipación toda la información disponible antes de elegir entre permanecer en su esquema actual o migrar al nuevo sistema contemplado en las reformas a la entidad.

La institución advirtió que esta decisión tendrá un impacto directo en el monto de la futura jubilación de cada trabajador, por lo que recomendó utilizar las herramientas digitales habilitadas para conocer las proyecciones personalizadas de pensión.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, la directora nacional de Recursos Humanos de la CSS, Rosilda Robinson, informó que actualmente existen cerca de 800 mil personas registradas en el sistema, de las cuales unas 300 mil ya han ingresado a la plataforma Mi Retiro Seguro para consultar su información previsional.

Asimismo, detalló que alrededor de 1,800 asegurados han optado por trasladarse del sistema mixto o de beneficio definido hacia el Sistema de Capitalización.