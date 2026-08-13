Ifarhu contará con $37.8 millones para cumplir pagos: Así se distribuirán los fondos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de $37.8 millones para el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), con el objetivo de garantizar el pago de becas y cubrir compromisos pendientes.

Del total aprobado, $36.4 millones serán destinados a los beneficiarios del Concurso General de Becas 2026, así como a pagos que aún están pendientes de estudiantes de años anteriores.