Ifarhu contará con $37.8 millones para cumplir pagos: Así se distribuirán los fondos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de $37.8 millones para el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), con el objetivo de garantizar el pago de becas y cubrir compromisos pendientes.
Del total aprobado, $36.4 millones serán destinados a los beneficiarios del Concurso General de Becas 2026, así como a pagos que aún están pendientes de estudiantes de años anteriores.
El director general del Ifarhu, Carlos Godoy, indicó que el resto de los recursos será utilizado para cubrir gastos relacionados con el arrendamiento de instalaciones de la institución.
Según Godoy, la aprobación de estos fondos permitirá al Ifarhu cumplir con sus obligaciones y mantener la continuidad de los programas de apoyo educativo que benefician a estudiantes en distintas partes del país.
La medida busca garantizar que los beneficiarios de las becas reciban los recursos correspondientes y puedan continuar con su formación académica.
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