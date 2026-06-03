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Pagos pendientes del Ifarhu: esto explicó Carlos Godoy sobre los desembolsos

Carlos Godoy explica cuándo podrían realizarse los pagos pendientes
Carlos Godoy explica cuándo podrían realizarse los pagos pendientes Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/06/2026 16:33
El Ifarhu aseguró que dispone de los recursos necesarios para cumplir con el pago de becas y beneficios pendientes.

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El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, aseguró que la entidad dispone de los recursos necesarios para honrar los compromisos adquiridos con los beneficiarios de becas y otros programas de apoyo.

Durante una entrevista en Radio Panamá, Godoy explicó que los desembolsos aún no se han realizado debido a que la institución se encuentra en un proceso de validación y depuración de información. Indicó que, una vez se cuente con los convenios refrendados y se complete la entrega de las tarjetas, los pagos se efectuarán de manera simultánea.

El funcionario destacó que, al asumir la dirección de la entidad, el presupuesto era de 340 millones de dólares y actualmente asciende a 500 millones.

Godoy indicó que el Ifarhu mantiene alrededor de un millón de beneficiarios de becas a nivel nacional, por lo que la institución continúa desarrollando acciones para mejorar la gestión de sus programas.

Por otro lado, confirmó que la Contraloría General de la República realiza auditorías en la entidad y aseguró que el Ifarhu está brindando toda la colaboración requerida durante este proceso.

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