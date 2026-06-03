Pagos pendientes del Ifarhu: esto explicó Carlos Godoy sobre los desembolsos

El funcionario destacó que, al asumir la dirección de la entidad, el presupuesto era de 340 millones de dólares y actualmente asciende a 500 millones. Godoy indicó que el Ifarhu mantiene alrededor de un millón de beneficiarios de becas a nivel nacional, por lo que la institución continúa desarrollando acciones para mejorar la gestión de sus programas.Por otro lado, confirmó que la Contraloría General de la República realiza auditorías en la entidad y aseguró que el Ifarhu está brindando toda la colaboración requerida durante este proceso.