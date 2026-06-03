Pagos pendientes del Ifarhu: esto explicó Carlos Godoy sobre los desembolsos

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, aseguró que la entidad dispone de los recursos necesarios para honrar los compromisos adquiridos con los beneficiarios de becas y otros programas de apoyo.

Durante una entrevista en Radio Panamá, Godoy explicó que los desembolsos aún no se han realizado debido a que la institución se encuentra en un proceso de validación y depuración de información. Indicó que, una vez se cuente con los convenios refrendados y se complete la entrega de las tarjetas, los pagos se efectuarán de manera simultánea.