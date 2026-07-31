Nicaragua entrega otra mina a empresa china y suma 20 concesiones

La expansión de las concesiones ocurre mientras el <a href="/tag/-/meta/oro">oro</a> se consolida como el principal producto de exportación de Nicaragua.Datos oficiales muestran que las exportaciones mineras alcanzaron <b>$2.009,2 millones</b> en 2025, un crecimiento de<b> 44,4 % </b>frente al año anterior.De ese total, el oro en bruto generó ingresos por<b> $1.971 millones</b>, equivalentes al <b>22,7 %</b> de todas las exportaciones del país. Además, el volumen exportado llegó a <b>19,9 toneladas métricas</b>, una cifra récord para Nicaragua.Estos resultados explican por qué el sector minero se ha convertido en una actividad estratégica para la economía nicaragüense y en una fuente relevante de divisas para el Gobierno.