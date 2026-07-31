Nicaragua entrega otra mina a empresa china y suma 20 concesiones

La estrategia del Gobierno de Nicaragua para sostener uno de sus principales motores de exportación continúa estrechamente ligada al capital chino. Este jueves 30 de julio, el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó una nueva concesión minera a la empresa Norther Mining Company S.A., elevando a 20 las áreas mineras entregadas a compañías asiáticas después de que Estados Unidos ampliara las sanciones contra actores vinculados al sector aurífero nicaragüense. La información fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta y divulgada por la agencia EFE. La nueva concesión corresponde al lote denominado Armenia, con una extensión de 45.756 hectáreas en los municipios de El Ayote, El Rama y Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Más allá de la nueva autorización, el dato de mayor relevancia es la consolidación de China como un actor cada vez más importante dentro de la industria extractiva nicaragüense, en un contexto marcado por las sanciones financieras y comerciales impuestas por Washington.

China gana espacio en un sector clave para Nicaragua

Según registros citados por la organización ambientalista Fundación del Río, entre 2021 y junio de 2026 el Gobierno nicaragüense concedió 84 lotes mineros a 22 empresas chinas. En conjunto, estas concesiones abarcan 1.277.389,38 hectáreas, equivalentes al 10 % del territorio nacional. La ONG sostiene que algunas de estas áreas incluyen zonas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes. La organización también afirma que el Ejecutivo modificó el marco jurídico para favorecer inversiones mineras chinas y facilitar la continuidad de proyectos extractivos frente a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

El oro se convierte en un activo estratégico

La expansión de las concesiones ocurre mientras el oro se consolida como el principal producto de exportación de Nicaragua. Datos oficiales muestran que las exportaciones mineras alcanzaron $2.009,2 millones en 2025, un crecimiento de 44,4 % frente al año anterior. De ese total, el oro en bruto generó ingresos por $1.971 millones, equivalentes al 22,7 % de todas las exportaciones del país. Además, el volumen exportado llegó a 19,9 toneladas métricas, una cifra récord para Nicaragua. Estos resultados explican por qué el sector minero se ha convertido en una actividad estratégica para la economía nicaragüense y en una fuente relevante de divisas para el Gobierno.

Las sanciones de Estados Unidos y sus efectos

A mediados de abril de este año, el Gobierno estadounidense anunció sanciones contra dos hijos de Ortega y Murillo, un viceministro, otros cuatro ciudadanos y siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro. Las medidas forman parte de la presión de Washington sobre sectores considerados estratégicos para el Gobierno nicaragüense. En ese escenario, el fortalecimiento de la presencia empresarial china en la minería aparece como una vía para mantener inversiones y operaciones en una industria que se ha vuelto fundamental para las exportaciones nacionales.

Implicaciones para la región