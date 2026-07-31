Cabeza de Martillo lanzará por primera vez en vinilo su histórico álbum ‘Invasión’

La banda panameña de thrash metal Cabeza de Martillo publicará por primera vez en formato vinilo su emblemático álbum ‘Invasión’, una producción considerada un referente del rock pesado nacional que, más de tres décadas después de su lanzamiento original, llegará en una edición de colección de tiraje limitado.

La agrupación anunció este viernes 31 de julio que el disco estará disponible en un vinilo transparente de 12 pulgadas, editado bajo el sello y la distribución de la tienda especializada Volumen Brutal, en lo que calificó como un paso importante para la preservación del catálogo físico de la música panameña.

Publicado originalmente en 1995, ‘Invasión’ fue el primer disco de música pesada grabado en Panamá, consolidándose como una obra de referencia dentro de la escena del metal local. Sin embargo, la producción enfrentó la censura de las autoridades de la época, que ordenaron retirar las copias de los comercios, lo que contribuyó a que el álbum adquiriera un carácter de culto entre los seguidores del género, quienes mantuvieron viva su circulación mediante copias en casete.