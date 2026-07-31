Virus sincitial cobra la vida de 12 menores de cinco años en Panamá; Minsa mantiene alerta

El virus respiratorio sincitial (VRS) ha causado 13 muertes en Panamá durante lo que va de 2026, de las cuales 12 corresponden a menores de cinco años, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que advirtió que la circulación del virus permanece por encima del umbral de alerta. De acuerdo con el informe del Departamento de Epidemiología, una nueva defunción fue notificada durante la semana epidemiológica 28. En total, nueve de las 13 muertes, equivalentes al 69.2%, se registraron entre las semanas epidemiológicas 23 y 28, período en el que se ha observado un incremento de la actividad del virus. La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió durante la semana epidemiológica 27, cuando se notificaron tres casos. El reporte señala que el VRS continúa circulando por encima de los niveles esperados para esta época del año, situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias debido a su impacto en la población infantil.

La mayoría de las víctimas tenía menos de dos años

El análisis por grupos de edad refleja que ocho de las víctimas tenían menos de dos años. Entre ellas, una tenía menos de tres meses de nacida, otra tenía entre tres y cinco meses, cuatro tenían entre seis y once meses y dos tenían entre 12 y 23 meses. Además, dos menores fallecidos tenían entre 24 y 59 meses de edad, mientras que la única víctima adulta correspondió a una persona de 65 años o más. En conjunto, dos de las defunciones ocurrieron en bebés menores de seis meses. El informe también detalla que la edad promedio de las personas fallecidas fue de aproximadamente 12 meses, con un rango que osciló entre los 42 días de nacido y los 85 años. En cuanto al sexo de las víctimas, ocho eran hombres (61.5%) y cinco mujeres (38.5%). Entre los menores de cinco años fallecidos, dos de cada tres correspondieron al sexo masculino.

Ngäbe Buglé concentra más defunciones

La comarca Ngäbe Buglé registró el mayor número de fallecimientos asociados al virus, con el 30.8% del total nacional. Le siguieron las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, ambas con el 23.1% de las defunciones. Coclé, la región Metropolitana y Panamá Oeste reportaron cada una el 7.7% de los casos. Ante el aumento de los cuadros respiratorios, el Minsa reiteró la importancia de mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios cerrados y evitar el contacto de bebés con personas que presenten síntomas respiratorios. Las autoridades recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud si un menor presenta dificultad para respirar, hundimiento de las costillas al inhalar, respiración acelerada, dificultad para alimentarse, somnolencia inusual o coloración azulada en labios o piel.

Vacunación durante el embarazo