Virus sincitial cobra la vida de 12 menores de cinco años en Panamá; Minsa mantiene alerta

<b>El virus respiratorio sincitial (VRS) ha causado 13 muertes en Panamá durante lo que va de 2026,</b> de las cuales 12 corresponden a menores de cinco años, informó el Ministerio de Salud (Minsa), que advirtió que la circulación del virus permanece por encima del umbral de alerta.De acuerdo con el informe del Departamento de Epidemiología, una nueva defunción fue notificada durante la semana epidemiológica 28. En total, nueve de las 13 muertes, equivalentes al 69.2%, se registraron entre las semanas epidemiológicas 23 y 28, período en el que se ha observado un incremento de la actividad del virus.La mayor cantidad de fallecimientos ocurrió durante la semana epidemiológica 27, cuando se notificaron tres casos.El reporte señala que el VRS continúa circulando por encima de los niveles esperados para esta época del año, situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias debido a su impacto en la población infantil.