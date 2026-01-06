Ministerio de Salud alerta por alta circulación de virus respiratorios en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que Panamá atraviesa un periodo de alta circulación de virus respiratorios, entre ellos influenza, virus sincitial respiratorio (VSR), parainfluenza, covid-19, rinovirus y metaneumovirus, por lo que reiteró el llamado al autocuidado y a la atención oportuna en los servicios de salud.

Durante declaraciones a los medios, el jefe nacional de Epidemiología, Blas Armién, informó que el país registra 114 defunciones por influenza al cierre de la semana epidemiológica 52 de 2025.

Recordó que en la semana 51 se habían reportado 109 muertes y que ya se había anticipado que las cifras continuarían en aumento en los días siguientes, lo cual se confirmó con cuatro nuevas defunciones incorporadas en la última semana evaluada.

Armién explicó que la mayoría de los fallecimientos se concentran en personas con factores de riesgo y baja cobertura de vacunación. Señaló que aproximadamente el 85% de las personas fallecidas no estaban vacunadas contra la influenza y que cerca del 92% presentaba comorbilidades, como enfermedades crónicas, cardiovasculares, neurológicas o condiciones de inmunosupresión. Indicó que casi la mitad de las defunciones corresponden a personas de 65 años o más, por lo que insistió en la necesidad de extremar el cuidado hacia los adultos mayores y ancianos.

El epidemiólogo añadió que los extremos de la vida son los más vulnerables, es decir, niños pequeños y adultos mayores, y advirtió sobre el riesgo de transmisión intrafamiliar, especialmente cuando los menores presentan síntomas y conviven con abuelos o personas con enfermedades crónicas.

También advirtió que los síntomas de influenza pueden confundirse con otros virus e incluso con dengue, por lo que recomendó buscar atención médica temprana, especialmente cuando el malestar se intensifica entre las primeras 24 y 48 horas.

En cuanto a la distribución geográfica, explicó que los casos y defunciones se registran en distintas regiones del país, incluyendo Panamá metro, San Miguelito, Panamá este, Darién y varias comarcas, reiterando que “nadie está exento” y que la circulación del virus es nacional.

En el comunicado emitido por el Minsa se detalló que la positividad de influenza en la semana 52 alcanzó el 29.7%, cifra que supera el umbral de alerta y evidencia una tendencia al aumento. La entidad confirmó además que el total de defunciones por influenza en 2025 asciende a 114 casos.

También se reporta una circulación importante del virus sincitial respiratorio, especialmente asociado a infecciones en niños pequeños, así como un incremento en las bronquiolitis, comportamiento esperado en esta temporada.

En el caso de covid-19, se notificaron 19 casos y una defunción durante la semana analizada.

La entidad reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, entre ellas el uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, lavado frecuente de manos, evitar la automedicación y acudir tempranamente a los servicios de salud ante signos de alarma.

También insistió en la protección de niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y recordó la importancia de mantener al día la vacunación contra la influenza.

La entidad advirtió que las próximas semanas seguirán marcadas por una alta circulación de virus respiratorios, por lo que pidió mantener una conducta responsable para reducir los contagios y evitar más fallecimientos por causas prevenibles.