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En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 31 de julio de 2026

En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del Gordito del Zodíaco de este viernes 31 de julio de 2026
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 31/07/2026 12:24
Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

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La Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá estableció para este viernes 31 de julio de 2026, el desarrollo del sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Cáncer.

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones para el ganador.

Primer Premio:

Letras:

Serie:

Folio:

Segundo Premio:

Tercer Premio:

¿Qué es el Gordito del Zodíaco de la Lotería de Panamá?

El Gordito del Zodíaco es uno de los sorteos más populares de la Lotería de Panamá, se desarrolla mensualmente y ofrece premios más altos en comparación con los sorteos regulares.

Características del sorteo:

- Se realiza el último viernes de cada mes.

- Cada billete tiene un símbolo zodiacal diferente, lo que le da su nombre.

- Ofrece un premio mayor de varios millones de dólares.

- Existen diferentes premios secundarios y reembolsos.

- El costo del billete es de $2.00 dólares

Este sorteo es muy esperado por los panameños, porque ofrece mejores oportunidades de ganar grandes premios en comparación con los sorteos semanales de la lotería panameña.

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