  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Caso Pandora: legalizan aprehensión de Adolfo Cosme Quintero y Fiscalía busca imputarle

La investigación sostiene que esta estructura societaria habría formado parte del esquema financiero bajo investigación por el Ministerio Público.
La investigación sostiene que esta estructura societaria habría formado parte del esquema financiero bajo investigación por el Ministerio Público. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 31/07/2026 14:20
De acuerdo con la Fiscalía, Cosme Quintero era el presunto beneficiario final de la sociedad Master Eco Green

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La audiencia de imputación de cargos contra Adolfo Cosme Quintero, investigado dentro del caso Pandora, avanza la tarde de este viernes 31 de julio en un juzgado de la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicada en Plaza Ágora.

La diligencia judicial comenzó a las 11:22 a.m. y, tras varias horas de desarrollo, el juez decretó un receso.

Durante la audiencia, el tribunal legalizó la aprehensión de Cosme Quintero, mientras el Ministerio Público solicitó la formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía, Cosme Quintero era el presunto beneficiario final de la sociedad Master Eco Green, señalada como una empresa de fachada o “sociedad canasta” que supuestamente fue utilizada para triangular pagos relacionados con créditos fiscales investigados dentro del caso Pandora.

La investigación sostiene que esta estructura societaria habría formado parte del esquema financiero bajo investigación por el Ministerio Público.

Al momento del receso, el Ministerio Público continuaba sustentando la solicitud de imputación contra Cosme Quintero.

Con información de Adolfo Berríos

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo