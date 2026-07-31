Caso Pandora: legalizan aprehensión de Adolfo Cosme Quintero y Fiscalía busca imputarle

La audiencia de imputación de cargos contra Adolfo Cosme Quintero, investigado dentro del caso Pandora, avanza la tarde de este viernes 31 de julio en un juzgado de la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicada en Plaza Ágora.

La diligencia judicial comenzó a las 11:22 a.m. y, tras varias horas de desarrollo, el juez decretó un receso.

Durante la audiencia, el tribunal legalizó la aprehensión de Cosme Quintero, mientras el Ministerio Público solicitó la formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía, Cosme Quintero era el presunto beneficiario final de la sociedad Master Eco Green, señalada como una empresa de fachada o “sociedad canasta” que supuestamente fue utilizada para triangular pagos relacionados con créditos fiscales investigados dentro del caso Pandora.

La investigación sostiene que esta estructura societaria habría formado parte del esquema financiero bajo investigación por el Ministerio Público.

Al momento del receso, el Ministerio Público continuaba sustentando la solicitud de imputación contra Cosme Quintero.

Con información de Adolfo Berríos