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Información útil

Lotería Nacional habilitará plataforma para consultar lista de más de 13 mil billeteros registrados

La Lotería Nacional reorganiza su sistema de vendedores y prepara herramienta de consulta
La Lotería Nacional reorganiza su sistema de vendedores y prepara herramienta de consulta Lotería Nacional de Beneficiencia
Por
Emiliana Tuñón
  • 31/07/2026 14:37
Ciudadanos podrán verificar próximamente quiénes son los billeteros autorizados por la Lotería Nacional.

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) reabrirá próximamente una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía consultar la lista de los más de 13 mil billeteros registrados actualmente en la institución.

El director general de la LNB, Isidro Sigfrido Carbonell, explicó en una entrevista con Radio Panamá que esta herramienta busca fortalecer la transparencia y ofrecer mayor información a los usuarios sobre el sistema oficial de venta de chances y billetes.

Carbonell indicó que la institución mantiene un proceso de verificación de los vendedores autorizados, tomando en cuenta que cada sorteo tiene características diferentes y que los billeteros cuentan con libretas asignadas bajo condiciones específicas.

Lotería Nacional busca ordenar el sistema de billeteros y evitar saturación del mercado

El funcionario también se refirió a casos en los que algunos billeteros han recibido apoyo económico de terceros para obtener sus libretas. Señaló que, aunque en algunos casos comenzó como una ayuda personal para facilitar el acceso a la actividad comercial, con el tiempo pudo convertirse en una forma de negocio.

Asimismo, explicó que cada libreta cuenta con un depósito de garantía, establecido según el monto del producto asignado, con el objetivo de proteger los recursos de la institución.

El director de la LNB señaló que también trabajan en reorganizar y fortalecer el sistema de billeteros autorizados, incluyendo la posibilidad de incorporar nuevos vendedores, pero evitando una saturación del mercado que pueda afectar la actividad.

Con la actualización de la plataforma digital, la institución busca que la ciudadanía pueda acceder de manera pública y sencilla a la información de los vendedores registrados.

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