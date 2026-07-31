Lotería Nacional habilitará plataforma para consultar lista de más de 13 mil billeteros registrados

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) reabrirá próximamente una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía consultar la lista de los más de 13 mil billeteros registrados actualmente en la institución.

El director general de la LNB, Isidro Sigfrido Carbonell, explicó en una entrevista con Radio Panamá que esta herramienta busca fortalecer la transparencia y ofrecer mayor información a los usuarios sobre el sistema oficial de venta de chances y billetes.

Carbonell indicó que la institución mantiene un proceso de verificación de los vendedores autorizados, tomando en cuenta que cada sorteo tiene características diferentes y que los billeteros cuentan con libretas asignadas bajo condiciones específicas.