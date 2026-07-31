Lotería Nacional habilitará plataforma para consultar lista de más de 13 mil billeteros registrados

El funcionario también se refirió a casos en los que algunos billeteros han recibido apoyo económico de terceros para obtener sus libretas. Señaló que, aunque en algunos casos comenzó como una ayuda personal para facilitar el acceso a la actividad comercial, con el tiempo pudo convertirse en una forma de negocio.Asimismo, explicó que cada libreta cuenta con un <b>depósito de garantía</b>, establecido según el monto del producto asignado, con el objetivo de proteger los recursos de la institución.El director de la LNB señaló que también trabajan en reorganizar y fortalecer el sistema de billeteros autorizados, incluyendo la posibilidad de incorporar nuevos vendedores, pero evitando una saturación del mercado que pueda afectar la actividad.Con la actualización de la plataforma digital, la institución busca que la ciudadanía pueda acceder de manera pública y sencilla a la información de los vendedores registrados.