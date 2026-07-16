Golpe a la lotería clandestina: detectan 380 comercios que vendían chances y billetes sin autorización

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), en coordinación con la Policía Nacional, reforzó los operativos a nivel nacional para combatir la venta ilegal de chances y billetes en comercios no autorizados, una práctica que, según la entidad, ocasiona millonarias pérdidas al Estado.

Durante una de las inspecciones, el director general de la LNB, Isidro Carbonell, informó que, a través de denuncias ciudadanas, se han identificado 380 establecimientos que presuntamente comercializan productos de la lotería sin autorización.

Carbonell explicó que entre los comercios detectados no solo figuran tiendas de origen asiático, sino también lavanderías, salones de belleza y otros negocios que han sido señalados por esta práctica.