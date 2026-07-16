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Golpe a la lotería clandestina: detectan 380 comercios que vendían chances y billetes sin autorización

La Lotería Nacional y Policía intensifican operativos contra la venta ilegal de chances y billetes en comercios
La Lotería Nacional y Policía intensifican operativos contra la venta ilegal de chances y billetes en comercios Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/07/2026 10:01
La Lotería advirtió que la venta ilegal genera pérdidas superiores a B/.100 millones al año.

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), en coordinación con la Policía Nacional, reforzó los operativos a nivel nacional para combatir la venta ilegal de chances y billetes en comercios no autorizados, una práctica que, según la entidad, ocasiona millonarias pérdidas al Estado.

Durante una de las inspecciones, el director general de la LNB, Isidro Carbonell, informó que, a través de denuncias ciudadanas, se han identificado 380 establecimientos que presuntamente comercializan productos de la lotería sin autorización.

Carbonell explicó que entre los comercios detectados no solo figuran tiendas de origen asiático, sino también lavanderías, salones de belleza y otros negocios que han sido señalados por esta práctica.

Pérdidas superan los B/.100 millones al año

El director de la LNB indicó que la venta ilegal de chances y billetes representa pérdidas que superan los B/.100 millones anuales, por lo que las inspecciones continuarán en diferentes provincias del país.

Asimismo, se refirió a las denuncias contra algunos vendedores autorizados por prácticas como la venta de billetes y chances “casados” o el cobro de sobreprecios por fracción, situaciones que generan constantes quejas entre los compradores.

Carbonell advirtió que los billeteros que incurran en estas irregularidades y sean denunciados podrán enfrentar sanciones que incluyen la suspensión temporal de su libreta por uno o más sorteos e, incluso, la cancelación definitiva de la autorización para vender productos de la Lotería Nacional.

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