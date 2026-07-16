Golpe a la lotería clandestina: detectan 380 comercios que vendían chances y billetes sin autorización

La <b><a href="/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a></b>, en coordinación con la <b>Policía Nacional</b>, reforzó los operativos a nivel nacional para combatir la venta ilegal de chances y billetes en comercios no autorizados, una práctica que, según la entidad, ocasiona millonarias pérdidas al Estado.Durante una de las inspecciones, el director general de la LNB, <b>Isidro Carbonell</b>, informó que, a través de denuncias ciudadanas, se han identificado <b>380 establecimientos</b> que presuntamente comercializan productos de la lotería sin autorización.Carbonell explicó que entre los comercios detectados no solo figuran tiendas de origen asiático, sino también lavanderías, salones de belleza y otros negocios que han sido señalados por esta práctica.