Proponen penas de hasta ocho años de cárcel por vender lotería clandestina

La venta ilegal de chances y billetes de lotería genera pérdidas superiores a 200 millones de dólares anuales para el Estado panameño, según el diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, quien presentó este 13 de julio un anteproyecto de ley para convertir esta práctica en un delito penal sancionado con penas de hasta ocho años de prisión.

La iniciativa, presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional, busca endurecer las sanciones contra quienes organicen, promuevan, distribuyan o comercialicen lotería clandestina, una actividad que, de acuerdo con el legislador, afecta directamente los recursos de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) destinados a programas de asistencia social.

Zúñiga explicó que el crecimiento de la lotería clandestina representa una millonaria defraudación que reduce la capacidad de la LNB para financiar programas sociales y proyectos de salud.

”Imagínense cuántos hospitales oncológicos se podrían hacer a nivel nacional. Imagínense cuánto iría destinado a la beneficencia, que fue para eso que se creó la Lotería Nacional: para darle esa mano de ayuda al que más lo necesita, al que requiere una prótesis, una silla de ruedas o atención hospitalaria”, expresó.

El diputado recordó que la Constitución establece que la explotación de los juegos de azar corresponde exclusivamente al Estado, por lo que toda actividad realizada al margen de ese marco legal constituye una violación a la ley.

El anteproyecto incorpora la lotería clandestina al Código Penal y establece sanciones según la gravedad del delito.

De 3 a 6 años de prisión para quienes organicen, promuevan, vendan, distribuyan o administren lotería ilegal cuando el monto comercializado supere los 5,000 dólares en un período de 30 días calendario.

De 6 a 8 años de prisión si las ventas exceden los 10,000 dólares, cuando exista una estructura criminal organizada, se utilicen menores de edad, haya vínculos con delitos de lavado de activos o participen funcionarios de la LNB o vendedores autorizados reincidentes.

Multas de entre 500 y 5,000 dólares para casos de menor cuantía relacionados con loterías clandestinas nacionales o loterías extranjeras no autorizadas.

Actualmente, la venta clandestina de lotería se sanciona por la vía administrativa y corresponde a los municipios imponer las multas.

Sin embargo, Zúñiga afirmó que ese mecanismo ha resultado ineficaz porque las sanciones no se están aplicando.

”Actualmente es una sanción que deben poner los municipios y no la están poniendo. Queremos llevar esto al siguiente paso”, sostuvo.

Con la reforma, el Ministerio Público asumiría la investigación de estos casos y podría judicializar a las organizaciones dedicadas a esta actividad ilegal.

El diputado indicó que el anteproyecto fue elaborado tras reuniones con los gremios de billeteros oficiales, quienes respaldan la propuesta y acompañaron su presentación en la Asamblea Nacional.

Añadió que el documento continuará en un proceso de consultas con distintos sectores para fortalecer el texto antes de su discusión en la comisión legislativa correspondiente.

”Seguimos escuchando a todos los actores para fortalecer esta iniciativa de ley y que sea un debate nutrido en beneficio del país para acabar con la lotería clandestina”, concluyó Zúñiga.