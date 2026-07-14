Fecha clave para conformación de comisiones, sigue matraqueo por Presupuesto

Hoy se cumple el término para la conformación de bancadas de la Asamblea Nacional, una fecha que podría ser un momento decisivo para la conformación de las comisiones permanentes dentro del Órgano Legislativo.

Por el momento, hay tres diputados que se mantienen sin pertenecer a ninguna bancada legislativa. Se trata de Neftalí Zamora, Manuel Samaniego y Carlos Saldaña, los tres antiguos miembros de la Coalición Vamos. Zamora y Samaniego renunciaron entre cuestionamientos por sus votos a favor de aumentar el presupuesto de la Asamblea y Saldaña fue expulsado tras votar a favor de Omar Castillo como subcontralor.

De unirse a alguna bancada, podrían afectar el cálculo que determina la representación dentro de las comisiones. Zamora y Samaniego han asegurado que no tienen planes de unirse a la bancada de un partido tradicional, por lo que la Bancada Mixta y la Bancada Seguimos se presentan como las alternativas viables fuera de Vamos. Se ha rumoreado que Saldaña ha sido cortejado por el oficialismo, pero no hay nada escrito en piedra.

“Conversaciones hay todos los días en la Asamblea, pero hay diputados que por ejemplo, el diputado en Neftalí se va a mantener sin bancada, eso es casi seguro, o por lo menos seguro hasta donde he escuchado”, comentó el jefe de bancada de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho. “Si dos de ellos se van para una bancada, puede cambiar la correlación proporcional. Entonces hasta no estar claro en la proporción de miembros de cada bancada en la comisión, no podemos avanzar en la integración de la junta directiva. Cuando ya tú tienes claro cuánto le corresponde a cada bancada, le corresponde a la bancada entonces definir quiénes son sus representantes”, añadió.

Camacho había declarado la semana pasada que si no se lograba un acuerdo, esta semana se sometía la conformación de las comisiones a votación. Para la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, lo importante es que se tome una decisión pronto.

“Nosotros estamos esperando únicamente si se va a ir a votación. Es importante poder arrancar a tiempo, no puede suceder lo del año pasado. En realidad es un mal mensaje y los diputados estamos en debate de reglamento interno, pero parte de nuestro trabajo en el día es poder asistir a las comisiones”, afirmó Brenes. “Yo aspiro poder estar en la Comisión de la Mujer Niñez y Familia. Y hay otra comisión a la que también tengo aspiración que es la de Gobierno”, acotó.

Cada bancada es responsable de entregar un listado con los nombres de los diputados que han designado para cada comisión permanente. La mayoría de las bancadas aseguran que ya entregaron sus listados. Las bancadas fuera del bloque oficialista reconocen que es difícil ser electos para presidir comisiones, pero igual aspiran a jugar un papel clave dentro de ellas.

“Yo aspiro a participar de la Comisión de Salud, recordemos que ya se aprobó, incluso por insistencia la ley que amplía el horario de los centros de salud”, comentó el diputado de Seguimos, Betserai Richards. “Desde la Comisión de Salud quiero trabajar en conjunto con el Minsa para que comencemos a reglamentar y abrir paulatinamente los centros de salud que el pueblo espera que se puedan abrir, no solo apertura sino que se le pague a tiempo a los médicos, porque hay un reclamo legítimo en estos momentos. No entendemos que en el presupuesto nosotros aprobamos todos los recursos que el Minsa solicitó, todos los recursos que el Director del Seguro Social solicitó, y hoy aún existen los reclamos. Esperamos desde la Comisión de Salud poder que estos reclamos queden en el pasado y si hay que modificar alguna norma hacerlo”, concluyó.