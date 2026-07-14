¿Oportunidad o riesgo? El debate económico por la integración de Panamá al Mercosur

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, destacó este martes 14 de julio la importancia de que Panamá saque el mayor provecho posible a su condición de Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), al considerar que esta integración abre nuevas oportunidades para fortalecer la posición comercial y económica del país. Para la dirigente empresarial, la incorporación formalizada bajo la Ley No. 489 representa una ventana para definir estrategias que permitan capitalizar los beneficios de este acuerdo. La evaluación técnica y comercial de esta integración será el eje central de la próxima Cena Anual por la Libertad Económica 2026, organizada por Apede.A nivel gubernamental, la estrategia ha comenzado a materializarse en el terreno bilateral. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó recientemente el lanzamiento de las negociaciones comerciales con Brasil y el avance de un proceso similar con Argentina, países con los que Panamá ya firmó los Términos de Referencia (TDR). No obstante, el alcance y la viabilidad de esta aproximación dividen el análisis de los especialistas en política exterior y comercio.