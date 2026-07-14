¿Oportunidad o riesgo? El debate económico por la integración de Panamá al Mercosur

A nivel gubernamental, la estrategia ha comenzado a materializarse en el terreno bilateral. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó recientemente el lanzamiento de las negociaciones comerciales con Brasil y el avance de un proceso similar con Argentina, países con los que Panamá ya firmó los Términos de Referencia (TDR). No obstante, el alcance y la viabilidad de esta aproximación dividen el análisis de los especialistas en política exterior y comercio.

La evaluación técnica y comercial de esta integración será el eje central de la próxima Cena Anual por la Libertad Económica 2026, organizada por Apede.

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, destacó este martes 14 de julio la importancia de que Panamá saque el mayor provecho posible a su condición de Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), al considerar que esta integración abre nuevas oportunidades para fortalecer la posición comercial y económica del país. Para la dirigente empresarial, la incorporación formalizada bajo la Ley No. 489 representa una ventana para definir estrategias que permitan capitalizar los beneficios de este acuerdo.

Visiones contrapuestas: ¿hub logístico o vulnerabilidad productiva?

El debate técnico entre los expertos locales devela profundas discrepancias sobre las prioridades que debe trazar el país. Por un lado, se defiende la tesis de la conectividad de servicios; por el otro, se advierte sobre los peligros de una asimetría comercial no regulada.

Para el presidente de la Comisión de Libre Empresa, Emprendimiento y Comercio Exterior de Apede, Roberto Díaz, la discusión no debe enfocarse en el intercambio tradicional de mercancías. “Creo que en lo que tenemos que enfocarnos es en el hub porque no hay productos nuestros que puedan abastecer el mercado brasileño ni argentino. No hay, es que no existe”, afirmó.

Díaz sostuvo que la clave del negocio radica en articular la infraestructura panameña como puente estratégico de terceros mercados. “Nuestra mayor capitalización es cómo somos el hub entre estos cuatro países (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay países fundadores del Mercosur) y la Unión Europea, ahí es donde está la clave de negocio. Ni siquiera exportar o importar los productos, sino cómo hacemos ese ‘hubeo’, por decirlo de alguna manera, entre los cuatro países y la Unión Europea, creo que esa es la mayor capitalización que podemos sacar”, argumentó.

En esta misma línea, el abogado Adolfo Linares consideró como “positiva” la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur al estimar que “puede traer mucha inversión a Panamá” y permitir que el país actúe como plataforma de distribución de productos industriales y agropecuarios de Sudamérica hacia Estados Unidos, Canadá y Europa.

Linares enfatizó que el acuerdo de incorporación otorga privilegios de manejo de carga, pero aclaró que “no podemos confundir las cosas... no es un tratado de libre comercio”.

Una perspectiva marcadamente distinta sostuvo el excanciller de la República, Francisco J. Álvarez De Soto F., quien advirtió que la condición de Estado asociado es una vinculación política y comercial que “no equivale a ingresar a la unión aduanera ni asumir todas las obligaciones institucionales, arancelarias y jurídicas del bloque”.

Álvarez De Soto F. argumentó que los países del Mercosur, particularmente Brasil y Argentina, son gigantes con escalas productivas inmensamente superiores a las locales. Y en sectores sensibles como carne, lácteos, granos, alimentos procesados y manufacturas, “una apertura mal diseñada puede generar presiones muy fuertes sobre productores nacionales que ya enfrentan altos costos internos, limitaciones de escala, problemas de financiamiento y rezagos de competitividad. Por tanto, hablar de cadenas de valor sin hablar de asimetrías productivas sería incompleto”, aseveró.

“Ser Estado Asociado puede tener valor político o diplomático, pero no debe confundirse con una apertura inmediata, automática o necesariamente beneficiosa para las cadenas de valor panameñas”, señaló el excanciller, quien considera que “antes de embarcarse en una estrategia compleja con Mercosur, el país (Panamá) debería invertir más energía institucional en aprovechar de manera efectiva la magnífica red de tratados comerciales que ya tiene suscritos”.

Frente a las advertencias sobre las asimetrías de producción, el Gobierno aseguró que los rubros sensibles han quedado totalmente excluidos de las mesas de votación y aranceles con el bloque sureño.

“Panamá ha dejado claro desde el principio que los productos sensitivos no forman parte de las negociaciones”, dijo Moltó a inicios de junio 2026, durante el XIII Congreso Nacional de Porcinocultores, afirmando categóricamente que los productos sensitivos panameños no están bajo discusión en el proceso de acercamiento comercial con el Mercosur.

Panamá formalizó su incorporación como Estado Asociado del Mercosur a través de la Ley No. 489 que aprueba el Acuerdo de Complementación Económica No. 76 entre los estados parte del Mercosur, signatarios del Tratado de Asunción y la República de Panamá, el cual fue suscrito en la ciudad de Montevideo, el 6 de diciembre de 2024.