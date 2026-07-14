Niña Pastori: ‘Equivocarse es humano; repetirse es lo verdaderamente peligroso’

Otra de las canciones del álbum es El gran varón.La obra de Omar Alfanno, inmortalizada por Willie Colón, continúa generando conversaciones sobre identidad, discriminación y aceptación.¿Somos realmente una sociedad más libre?Niña Pastori cree que sí, pero solo en parte.Reconoce que ha habido avances importantes, aunque todavía persisten prejuicios disfrazados de tolerancia.'Todos hemos tenido un Gran Varón en nuestra familia', comenta.Y compara esa realidad con el racismo.Hay personas que aseguran no discriminar, dice, pero cuyos actos terminan revelando lo contrario.Para ella aún queda 'mucho trabajo por hacer'.Panamá sigue siendo una promesaParadójicamente, la artista nunca ha visitado Panamá.Lo primero que asocia con el país es Rubén Blades.Dice admirarlo profundamente y recuerda la cercanía que el salsero ha mantenido históricamente con el flamenco.'Estoy loca por ir.'Confiesa que, pese a llevar tres décadas de carrera, ha trabajado tanto que apenas ha tenido tiempo para viajar por placer.Su deseo ahora es presentar La Fania en suelo panameño y compartir esas canciones con un público que todavía no conoce en persona.Cantar con más vidaCuando comenzó tenía 17 años.Hoy tiene 48.La técnica puede perfeccionarse con los años, pero la emoción también cambia.Y, según ella, crece.'Siento más', asegura.Explica que vivir implica atravesar alegrías, heridas, pérdidas y aprendizajes.Con el tiempo uno deja de ahogarse por asuntos pequeños y aprende a distinguir aquello que realmente importa.Todo eso termina apareciendo cuando canta.Porque un artista, dice, no hace otra cosa que expresar lo que lleva dentro.La inocencia como decisiónCuando habla de las pérdidas, sorprende.No menciona premios ni éxitos.Habla del cuerpo.De la piel.Del paso inevitable de los años.Pero inmediatamente contrapone otra idea.Hay cosas que nunca deberían perderse.La ilusión.La capacidad de confiar.La inocencia.'Aunque no lo parezca, sigo siendo inocente', dice entre risas.Reconoce que esa confianza le ha hecho sufrir más de una vez, pero insiste en conservarla.Es una parte de ella que nació siendo niña y que no piensa abandonar.