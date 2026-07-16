Khadine Smith, la panameña reconocida con el Premio Líder Internacional por su trayectoria y liderazgo

Tras décadas de trabajo, sacrificios y un propósito claro, la panameña Khadine Smith fue reconocida con el premio Líder Internacional Nashville 2026, un galardón que distingue a hispanos con una trayectoria de impacto en sus comunidades y que, en esta edición, solo tuvo una representante panameña entre las cinco mujeres homenajeadas.

En una entrevista para La Estrella de Panamá, Smith expresó que este reconocimiento va mucho más allá de un premio. Es la confirmación de que años de esfuerzo, liderazgo y servicio pueden trascender fronteras.

“Para mí es de mucho orgullo, de mucho honor siempre, llevar a mi país a escenarios internacionales. También es un honor para mí como panameña, como madre, para mi familia y para mis hijos, poder ser reconocida a nivel internacional por mi trabajo y mi desempeño, porque siempre lo he hecho con pasión, con amor y con propósito. Seguiré trabajando para llevar hacia adelante a mi familia, mi nombre y el nombre de Panamá”, expresó.

El premio reconoce a líderes con más de 20 años de trayectoria que han impulsado proyectos comunitarios y generado cambios desde distintos ámbitos. Con 30 años de carrera como abogada, corredora de bienes raíces, conferencista internacional y fundadora de la organización Mujeres que Transforman, se ha expandido a otros países para acompañar y capacitar a mujeres.

El largo camino detrás del reconocimiento

Aunque hoy celebra este premio, Smith asegura que nunca imaginó recibir un premio de esta magnitud.

“Cuando yo estoy allá, en el evento, y me llaman, y empiezan a leer todo lo que yo había hecho, es que yo digo: ‘Ay, Dios mío, yo tengo tanto tiempo, tres décadas prácticamente”, dice.

“Cuando tú tienes un propósito y una meta, tú nunca estás pensando en lo que hiciste, tú estás pensando en el resultado. Y eso también es algo que yo aprendí: a disfrutar del camino” señaló.

Más que un premio, un propósito

Para Smith, los reconocimientos llegan como consecuencia del trabajo constante y no deben convertirse en el objetivo principal. “Lo más lindo de los reconocimientos, es que te hacen conectar con la verdadera esencia de lo que eres, que podemos lograr todo lo que nos propongamos en la vida, siempre y cuando lo hagamos con un propósito, dando la vida extra y siempre pensando en ayudar a los demás”, afirmó.

Añadió que, con el paso de los años, comprendió que el verdadero éxito no está únicamente en los logros profesionales, sino en el legado que se deja en la vida de otras personas.

“Llega un momento que tú ya haces las cosas, más allá del dinero, lo haces realmente con un propósito, y para dejar un legado ”, dijo. “La primera que se tiene que reconocer es uno mismo”, añadió.

Al dirigirse a las mujeres panameñas que sueñan con abrirse camino y representar al país en escenarios internacionales, Smith envió un mensaje de esperanza y resiliencia.

“Yo puedo decirles a aquellas que están pasando por lo que yo pasé en algún momento, que de repente han vivido una pérdida, un divorcio, una pérdida económica o un problema de salud, y sienten que ya no hay esperanza: si tú sigues con resiliencia, con amor (amor hacia tus hijos) y enfocada en tu propósito, eliminando todos esos hábitos nocivos, estudiando y preparándote, en algún momento vas a lograr eso que deseas”, concluyó.

El Premio Líder Internacional representa un símbolo de prestigio, credibilidad y excelencia. Cada persona galardonada y reconocida se integra a una comunidad de líderes que están dejando huella en los Estados Unidos y el mundo.

La premiación además de otorgar el econocimiento oficial como Líder Internacional, también incluyó la inclusión en la Revista Oficial Nashville 2026, certificado honorífico con código verificable, certificado institucional emitido junto a Northern International University y proyección internacional en Times Square, Nueva York.