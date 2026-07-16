Inteligencia de Colombia descarta pruebas de fraude electoral y debilita denuncias de Gustavo Petro

Un informe técnico elaborado por un organismo de inteligencia colombiano concluyó que no existen evidencias suficientes para respaldar las denuncias de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales, un revés para el presidente Gustavo Petro, quien ha insistido en desconocer el triunfo del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El documento, conocido por el diario español El País, llegó al despacho presidencial el pasado 30 de junio y analiza las afirmaciones de un supuesto hacker citado previamente por Petro como una de las principales fuentes de sus acusaciones. Según el reporte, la persona no presentó pruebas verificables que demostraran una alteración de los resultados electorales.

La fuente no aportó evidencias

El informe, de cuatro páginas, fue elaborado por un especialista en informática vinculado a una entidad de inteligencia, quien entrevistó al denunciante para verificar sus señalamientos. De acuerdo con el documento, el supuesto informante aseguró haber visto datos cargados en el software de la Registraduría antes de la jornada electoral y posteriormente afirmó que sus comunicaciones habían sido interceptadas mediante el programa espía Pegasus. Sin embargo, nunca entregó la evidencia que, según afirmó, estaba recopilando. La evaluación técnica concluyó que esa fuente no aportó elementos suficientes para demostrar la existencia de irregularidades en el proceso electoral.

Petro buscó respaldo en otras entidades

El presidente también solicitó la revisión de sus denuncias a otras instituciones estatales con capacidades técnicas en ciberseguridad. Una de ellas reportó únicamente que credenciales de acceso al sistema utilizado para cargar los resultados electorales habrían circulado antes de los comicios. No obstante, esa información no constituye evidencia de una manipulación del conteo de votos. Las pruebas recopiladas por ese organismo fueron remitidas tanto a la Fiscalía como a la Policía, junto con una denuncia relacionada con una presunta duplicación de cédulas en Bogotá durante la semana de las elecciones. Posteriormente, Petro recurrió al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en busca de una segunda evaluación técnica. Según la información publicada, esa revisión tampoco respaldó la hipótesis de fraude planteada por el mandatario.

El mandatario mantiene sus acusaciones

Pese a los informes técnicos, Petro anunció que presentará nuevas demandas penales para solicitar la nulidad de la elección presidencial. El mandatario sostiene que parte de las presuntas irregularidades se habría cometido desde Estados Unidos y asegura que alrededor de 880.000 votos habrían sido afectados. También insiste en que los resultados habrían sido manipulados mediante infraestructura tecnológica alojada en la nube de Google y administrada por intermediarios privados. Durante un consejo de ministros, Petro cuestionó además la actuación del MinTIC en materia de ciberseguridad y ordenó a la ministra Carina Murcia asumir personalmente las denuncias penales relacionadas con el caso.

Persisten las tensiones políticas

Mientras el Gobierno mantiene su narrativa sobre un supuesto fraude electoral, el presidente electo Abelardo de la Espriella suspendió el proceso de transición con la administración saliente y acusó a Petro de intentar prolongar la incertidumbre política. El mandatario, por su parte, convocó movilizaciones para el 20 de julio, fecha de instalación del nuevo Congreso, y para el 6 de agosto, un día antes del relevo presidencial. Hasta el momento, ni el Gobierno ni el oficialista Pacto Histórico han hecho públicas las pruebas que, según afirman, demostrarían la existencia de un fraude electoral.

Inteligencia tampoco detectó anomalías

Desde que comenzaron las denuncias, Petro ha sostenido que el verdadero vencedor de la segunda vuelta fue el candidato oficialista Iván Cepeda y ha atribuido la supuesta manipulación a algoritmos operados desde California por la firma israelí Black Cube. Sin embargo, las empresas encargadas de auditar el software electoral no reportaron anomalías y los organismos de inteligencia tampoco encontraron indicios de alteraciones durante ninguna de las jornadas de votación. Según funcionarios consultados por El País, la inteligencia del Estado mantuvo vigilancia sobre el proceso electoral y no detectó evidencias que comprometieran la integridad de los comicios.

La preocupación por el escenario posterior al poder