Inteligencia de Colombia descarta pruebas de fraude electoral y debilita denuncias de Gustavo Petro

El reportaje también señala que, de acuerdo con personas cercanas al mandatario, en la <b>Casa de Nariño</b> existe preocupación por eventuales procesos judiciales en <b>Estados Unidos </b>una vez <b>Petro </b>deje la <b>Presidencia </b>y pierda la inmunidad que le otorga el cargo.Ese contexto, según las fuentes citadas, ayudaría a explicar <b>por qué el mandatario continúa defendiendo la tesis del fraude </b>pese a que los informes técnicos elaborados por organismos de su propio Gobierno no han encontrado pruebas que la respalden.En paralelo, aliados del oficialismo presentaron una demanda ante el <b>Consejo de Estado </b>para solicitar la nulidad de la elección de <b>De la Espriella</b> e impedir temporalmente su posesión mientras avanza el proceso judicial.