Iván Cepeda reconoce triunfo de Abelardo de la Espriella y acepta resultado de la elección presidencial

Aunque reconoció el triunfo de su adversario, <b>Cepeda </b>dejó claro que <b>aceptar el resultado no implica abandonar los cuestionamientos formulados durante el proceso electoral</b>.El dirigente sostuvo que persisten preocupaciones relacionadas con hechos que, a su juicio, afectaron el desarrollo de la campaña presidencial.Sin ofrecer mayores detalles durante su comparecencia,<b> reiteró que continuará insistiendo en el esclarecimiento de las denuncias presentadas por su equipo político</b>.La postura abre un nuevo capítulo en la política colombiana: <b>mientras De la Espriella se prepara para asumir la presidencia, la oposición progresista comienza a reorganizarse</b> tras una elección que confirmó la existencia de un país dividido prácticamente en mitades.Con el reconocimiento de <b>Cepeda</b>, el proceso electoral entra en su etapa final y <b>Colombia </b>inicia la transición hacia un nuevo gobierno, marcado por altas expectativas, una oposición fortalecida y una diferencia de votos históricamente estrecha.