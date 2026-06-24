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Iván Cepeda reconoce triunfo de Abelardo de la Espriella y acepta resultado de la elección presidencial

Iván Cepeda aceptó el resultado de la segunda vuelta presidencial y reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo.
Iván Cepeda aceptó el resultado de la segunda vuelta presidencial y reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo. AFP
Por
Darine Waked
  • 24/06/2026 10:06
El dirigente progresista llamó a preservar la convivencia nacional, destacó el respaldo obtenido en las urnas y mantuvo cuestionamientos sobre irregularidades durante la contienda

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El senador Iván Cepeda reconoció este martes la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial colombiana y aceptó oficialmente el resultado arrojado por el proceso de escrutinio, que se encuentra en su fase final.

En una declaración pública, el candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida afirmó que su decisión responde a un compromiso con los principios democráticos y a la necesidad de contribuir a la estabilidad política del país tras una de las elecciones más reñidas de los últimos años.

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, manifestó Cepeda al anunciar que aceptaba el resultado electoral.

Un reconocimiento en nombre de la democracia

El senador aseguró que asumía el desenlace de la contienda como un acto de responsabilidad institucional, subrayando la importancia de que las diferencias políticas se resuelvan mediante los mecanismos democráticos.

Según explicó, la aceptación de los resultados busca favorecer la convivencia, el diálogo y la paz entre los colombianos en un contexto marcado por la polarización política.

Durante su intervención también agradeció el respaldo de los millones de ciudadanos que apoyaron su candidatura, destacando que el resultado obtenido por los sectores progresistas representa uno de los mayores alcanzados por ese bloque político en la historia reciente del país.

Una diferencia mínima entre ambos candidatos

Cepeda destacó que la distancia entre las dos candidaturas fue extraordinariamente reducida.

De acuerdo con los resultados divulgados por las autoridades electorales, De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, mientras que Cepeda recibió aproximadamente 12,7 millones de apoyos.

La diferencia, inferior al 1% de los sufragios emitidos, refleja la profunda división política que caracterizó la campaña presidencial y anticipa los desafíos de gobernabilidad que enfrentará el mandatario electo.

“El resultado electoral más alto logrado por los sectores progresistas y los movimientos sociales” fue una de las expresiones utilizadas por Cepeda para valorar el desempeño de su coalición en las urnas.

Mantiene denuncias sobre la campaña

Aunque reconoció el triunfo de su adversario, Cepeda dejó claro que aceptar el resultado no implica abandonar los cuestionamientos formulados durante el proceso electoral.

El dirigente sostuvo que persisten preocupaciones relacionadas con hechos que, a su juicio, afectaron el desarrollo de la campaña presidencial.

Sin ofrecer mayores detalles durante su comparecencia, reiteró que continuará insistiendo en el esclarecimiento de las denuncias presentadas por su equipo político.

La postura abre un nuevo capítulo en la política colombiana: mientras De la Espriella se prepara para asumir la presidencia, la oposición progresista comienza a reorganizarse tras una elección que confirmó la existencia de un país dividido prácticamente en mitades.

Con el reconocimiento de Cepeda, el proceso electoral entra en su etapa final y Colombia inicia la transición hacia un nuevo gobierno, marcado por altas expectativas, una oposición fortalecida y una diferencia de votos históricamente estrecha.

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