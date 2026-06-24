Iván Cepeda reconoce triunfo de Abelardo de la Espriella y acepta resultado de la elección presidencial

El senador Iván Cepeda reconoció este martes la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial colombiana y aceptó oficialmente el resultado arrojado por el proceso de escrutinio, que se encuentra en su fase final. En una declaración pública, el candidato del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida afirmó que su decisión responde a un compromiso con los principios democráticos y a la necesidad de contribuir a la estabilidad política del país tras una de las elecciones más reñidas de los últimos años. “Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, manifestó Cepeda al anunciar que aceptaba el resultado electoral.

Un reconocimiento en nombre de la democracia

El senador aseguró que asumía el desenlace de la contienda como un acto de responsabilidad institucional, subrayando la importancia de que las diferencias políticas se resuelvan mediante los mecanismos democráticos. Según explicó, la aceptación de los resultados busca favorecer la convivencia, el diálogo y la paz entre los colombianos en un contexto marcado por la polarización política. Durante su intervención también agradeció el respaldo de los millones de ciudadanos que apoyaron su candidatura, destacando que el resultado obtenido por los sectores progresistas representa uno de los mayores alcanzados por ese bloque político en la historia reciente del país.

Una diferencia mínima entre ambos candidatos

Cepeda destacó que la distancia entre las dos candidaturas fue extraordinariamente reducida. De acuerdo con los resultados divulgados por las autoridades electorales, De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos, mientras que Cepeda recibió aproximadamente 12,7 millones de apoyos. La diferencia, inferior al 1% de los sufragios emitidos, refleja la profunda división política que caracterizó la campaña presidencial y anticipa los desafíos de gobernabilidad que enfrentará el mandatario electo. “El resultado electoral más alto logrado por los sectores progresistas y los movimientos sociales” fue una de las expresiones utilizadas por Cepeda para valorar el desempeño de su coalición en las urnas.

Mantiene denuncias sobre la campaña