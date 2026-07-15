Gustavo Petro no asistirá a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella: ‘Es un fraude’

La transición presidencial en <b>Colombia</b> atraviesa uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas. El presidente saliente, <b>Gustavo Petro</b>, confirmó que no asistirá el próximo <b>7 de agosto</b> a la investidura del mandatario electo, <b>Abelardo de la Espriella</b>, al reiterar que <b>no reconoce su victoria</b> y asegurar que <b>las elecciones estuvieron marcadas por un supuesto fraude</b>, del que hasta el momento no ha presentado pruebas.Durante un <b>Consejo de Ministros </b>transmitido por televisión, <b>Petro </b>afirmó que <b>no participará en la ceremonia de cambio de mando ni estrechará la mano del presidente electo</b>.<b>'Yo no puedo aceptar un presidente (...) eso es un fraude'</b>, declaró el mandatario.Aunque reiteró que entregará el poder en la fecha establecida por la <b>Constitución</b>, insistió en que <b>no reconoce la legitimidad del resultado electoral</b>.