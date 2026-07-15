Gustavo Petro no asistirá a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella: ‘Es un fraude’

La transición presidencial en Colombia atraviesa uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas. El presidente saliente, Gustavo Petro, confirmó que no asistirá el próximo 7 de agosto a la investidura del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, al reiterar que no reconoce su victoria y asegurar que las elecciones estuvieron marcadas por un supuesto fraude, del que hasta el momento no ha presentado pruebas. Durante un Consejo de Ministros transmitido por televisión, Petro afirmó que no participará en la ceremonia de cambio de mando ni estrechará la mano del presidente electo. ”Yo no puedo aceptar un presidente (...) eso es un fraude”, declaró el mandatario. Aunque reiteró que entregará el poder en la fecha establecida por la Constitución, insistió en que no reconoce la legitimidad del resultado electoral.

Petro mantiene acusaciones sobre las elecciones

Las declaraciones del jefe de Estado representan un nuevo episodio en la creciente confrontación entre el Gobierno saliente y la futura administración. De la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio, al imponerse al candidato de izquierda Iván Cepeda por una diferencia de apenas 0,96 %, equivalente a cerca de 248.000 votos. Desde entonces, Petro ha sostenido que existieron irregularidades en el proceso electoral y ha señalado, sin aportar evidencia pública, la presunta participación de una trama internacional que habría alterado los resultados. El mandatario mencionó a la firma israelí Black Cube, conocida por sus operaciones de inteligencia privada, y a la empresa colombiana Thomas Greg & Sons, contratista de la Registraduría Nacional para la plataforma tecnológica de las elecciones. Según Petro, las supuestas anomalías alcanzarían 848.000 votos. Pese a sus denuncias, aseguró que no promoverá acciones violentas y reiteró que cumplirá con la entrega del cargo al finalizar su mandato.

Un empalme marcado por las diferencias políticas

La relación entre Petro y De la Espriella se ha deteriorado desde la campaña presidencial, reflejando la profunda distancia ideológica entre ambos líderes. Mientras Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, De la Espriella llegó al poder respaldado por un discurso de derecha y con una campaña centrada en cuestionar la gestión del actual Gobierno. Esa confrontación también ha impedido un proceso de empalme fluido. Las reuniones técnicas entre ambas administraciones comenzaron sin la participación de los dos mandatarios y estuvieron acompañadas por acusaciones mutuas. El equipo del presidente electo planteó el proceso como una auditoría al Gobierno saliente, mientras Petro continuó denunciando un supuesto fraude. Finalmente, De la Espriella suspendió el empalme y acusó al Ejecutivo de actuar con intenciones “golpistas”.

Persisten dudas sobre el lugar de la posesión