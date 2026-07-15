Coclé: Planifican próxima temporada agrícola y uso de agua con sistema de riego

El director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Coclé, Javier Miranda, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego de Las Lajas (AUSRIL) para planificar la próxima temporada de siembra y asegurar el funcionamiento de la infraestructura hídrica.

El encuentro se centró en la inspección técnica del sistema de riego para determinar las reparaciones necesarias que garanticen el suministro de agua a los productores de la zona.

Miranda detalló que la comunicación constante con las organizaciones agrícolas permite atender las necesidades urgentes en el campo y dar seguimiento a los proyectos de riego de la provincia.

Estos trabajos de preparación local coinciden con la estrategia nacional del Gobierno para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en la producción de alimentos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el Consejo de Gabinete crearon recientemente una comisión interinstitucional de alto nivel encargada de monitorear la sequía y coordinar planes de contingencia.

La comisión agrupa a los ministerios de la Presidencia, Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Ambiente, y Asuntos del Canal, junto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Al respecto, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, explicó que el objetivo es tomar medidas preventivas, especialmente en provincias donde el sector agropecuario ya resiente la falta de lluvias.

La urgencia fue reforzada por el presidente Mulino durante su gira a Bocas del Toro, el 9 de julio, donde instruyó a las entidades a acelerar la prevención y advirtió que los pronósticos climáticos no son favorables, anticipando mermas productivas por un fenómeno de El Niño clasificado como fuerte por el Imhpa.

Los pronósticos del Imhpa para el periodo de julio a diciembre de 2026 estiman una probabilidad mayor al 95% de que persistan las condiciones de sequía y calor extremo. Los informes técnicos anticipan una reducción de lluvias de hasta el 55% en todo el territorio nacional, además de un incremento de la temperatura de entre 1 y 3 grados Celsius, lo que podría elevar los termómetros hasta los 35 grados en las tierras altas.

Para enfrentar la falta de pastos y el estrés calórico en el ganado —que eleva el riesgo de mortalidad y de enfermedades como la piroplasmosis—, el MIDA distribuye pacas, fertilizantes y alimento en el Arco Seco, y planifica la perforación de pozos y la construcción de reservorios de agua con geomembranas.

El déficit hídrico también alteró el ciclo del arroz. El vocero del sector, Omar Spiegel, reveló la semana pasada a medios locales que la falta de lluvias durante la primera fase de siembra (abril y mayo) obligó a suspender temporalmente la actividad en áreas sin riego, trasladando las labores a los meses de julio y agosto.

Esta variación climática generó una afectación del 20% en Chiriquí, mientras que en Coclé la siembra inicial se redujo a solo 500 hectáreas. A pesar del retraso, Spiegel descartó un desabastecimiento inmediato debido a que el país cuenta con un inventario de 6.5 millones de quintales y una importación autorizada de 600 mil quintales a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), lo que asegura el consumo hasta marzo de 2027.

La situación climática se suma al incremento en los costos de producción por el alza internacional de combustibles y fertilizantes. Spiegel señaló, además, que la falta de inversión estatal en infraestructura hídrica es el principal problema estructural del sector, al recordar que hace más de 30 años no se construyen sistemas de riego para el cultivo de arroz en el país, limitándose la última gran obra pública al sistema de Tierras Altas entregado en 2024 para productores de legumbres y hortalizas.

El sector privado insiste en que el Estado debe retomar la inversión en riego para estabilizar los costos de la canasta básica y garantizar la seguridad alimentaria frente a un fenómeno climático que se repite de manera cíclica.