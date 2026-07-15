Argentina vs. Inglaterra: el partido de ‘mayor riesgo’ del torneo tendrá máxima seguridad en Atlanta y Buenos Aires

El encuentro entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, que se disputará en las próximas horas en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), es considerado el ”más complejo de todo el torneo”, según describió días atrás una fuente de la FIFA al diario español ABC.

De acuerdo con ese medio, se espera la asistencia de 80.000 aficionados al partido de este miércoles 15 de julio en Atlanta: unos 50.000 argentinos y 30.000 ingleses. Asimismo, se estima que otras 20.000 personas viajarán sin entrada. Todas ellas no podrán ser albergadas en el FanFest, ubicado a unos diez minutos del estadio, donde se disputará un encuentro que será custodiado por 2.500 agentes entre efectivos de seguridad local, estatal y privada.

Un reflejo del ”alto riesgo” al que aludió la FIFA se evidenció el pasado martes, cuando hinchas de los clubes bonaerenses San Lorenzo y Huracán se enfrentaron entre sí durante lo que debía ser un acto conjunto para alentar a la selección argentina. Las autoridades locales detuvieron a una persona e intervinieron para controlar los disturbios, en los que los involucrados se lanzaron objetos como mesas, sillas y cubos de basura.

Para prevenir nuevos incidentes y atender otras amenazas relacionadas con la seguridad del encuentro, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Argentina e Inglaterra coordinarán esfuerzos con el fin de evitar enfrentamientos tanto dentro como fuera del estadio, según informó el noticiero Telenoche, del canal argentino El Trece.

El pasado lunes, de acuerdo con ABC, representantes de la FIFA, el FBI, las policías de los estados de Georgia y Florida, así como autoridades de Argentina e Inglaterra, sostuvieron una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad que se implementará durante el partido.

Según el portal argentino El Canciller, el Ministerio de Seguridad de Argentina entregó a las autoridades estadounidenses una base de datos con alrededor de 35.000 personas alcanzadas por el derecho de admisión en los estadios. En ella figuran integrantes de barras bravas, personas con antecedentes penales y deudores de pensiones alimenticias. No obstante, esa información no implica automáticamente la prohibición de ingreso a Estados Unidos ni a los partidos, sino que sirve como herramienta para la evaluación de riesgos.

Por su parte, el diario La Nación informó que los aficionados que porten banderas o camisetas con inscripciones relacionadas con la disputa entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas no podrán acceder al estadio.

Mientras tanto, también se reforzaron las medidas de seguridad en Argentina. Desde la madrugada de este miércoles se desplegó un operativo especial en Buenos Aires. Según La Nación, las inmediaciones del Obelisco amanecieron valladas y estaba previsto el despliegue de 800 efectivos de la Policía de la Ciudad. El objetivo es anticipar y prevenir cualquier situación que pudiera derivar en incidentes durante o después del partido.