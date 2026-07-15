Argentina vs. Inglaterra: el partido de ‘mayor riesgo’ del torneo tendrá máxima seguridad en Atlanta y Buenos Aires

El encuentro entre las selecciones de <b><a href="/tag/-/meta/argentina">Argentina</a></b> e <b><a href="/tag/-/meta/inglaterra">Inglaterra</a></b>, que se disputará en las próximas horas en el <b>Estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos)</b>, es considerado el <b>'más complejo de todo el torneo'</b>, según describió días atrás una fuente de la <b>FIFA</b> al diario español <b>ABC</b>.De acuerdo con ese medio, se espera la asistencia de <b>80.000 aficionados</b> al partido de este <b>miércoles 15 de julio</b> en Atlanta: unos <b>50.000 argentinos</b> y <b>30.000 ingleses</b>. Asimismo, se estima que otras <b>20.000 personas</b> viajarán sin entrada. Todas ellas no podrán ser albergadas en el <b>FanFest</b>, ubicado a unos diez minutos del estadio, donde se disputará un encuentro que será custodiado por <b>2.500 agentes</b> entre efectivos de seguridad local, estatal y privada.Un reflejo del <b>'alto riesgo'</b> al que aludió la FIFA se evidenció el pasado martes, cuando hinchas de los clubes bonaerenses <b>San Lorenzo</b> y <b>Huracán</b> se enfrentaron entre sí durante lo que debía ser un acto conjunto para alentar a la selección argentina. Las autoridades locales detuvieron a una persona e intervinieron para controlar los disturbios, en los que los involucrados se lanzaron objetos como mesas, sillas y cubos de basura.Para prevenir nuevos incidentes y atender otras amenazas relacionadas con la seguridad del encuentro, las fuerzas de seguridad de <b>Estados Unidos</b>, <b>Argentina</b> e <b>Inglaterra</b> coordinarán esfuerzos con el fin de evitar enfrentamientos tanto dentro como fuera del estadio, según informó el noticiero <b>Telenoche</b>, del canal argentino <b>El Trece</b>.El pasado lunes, de acuerdo con <b>ABC</b>, representantes de la <b><a href="/tag/-/meta/fifa">FIFA</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/fbi-buro-federal-de-investigaciones">FBI</a></b>, las policías de los estados de <b>Georgia</b> y <b>Florida</b>, así como autoridades de <b>Argentina</b> e <b>Inglaterra</b>, sostuvieron una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad que se implementará durante el partido.Según el portal argentino <b>El Canciller</b>, el <b>Ministerio de Seguridad de Argentina</b> entregó a las autoridades estadounidenses una base de datos con alrededor de <b>35.000 personas</b> alcanzadas por el derecho de admisión en los estadios. En ella figuran integrantes de barras bravas, personas con antecedentes penales y deudores de pensiones alimenticias. No obstante, esa información <b>no implica automáticamente la prohibición de ingreso a Estados Unidos ni a los partidos</b>, sino que sirve como herramienta para la evaluación de riesgos.Por su parte, el diario <b>La Nación</b> informó que los aficionados que porten banderas o camisetas con inscripciones relacionadas con la disputa entre <b>Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas</b> no podrán acceder al estadio.Mientras tanto, también se reforzaron las medidas de seguridad en Argentina. Desde la madrugada de este miércoles se desplegó un operativo especial en <b>Buenos Aires</b>. Según <b>La Nación</b>, las inmediaciones del <b>Obelisco</b> amanecieron valladas y estaba previsto el despliegue de <b>800 efectivos de la Policía de la Ciudad</b>. El objetivo es anticipar y prevenir cualquier situación que pudiera derivar en incidentes durante o después del partido.