EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 15 de julio de 2026

<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">La Lotería Nacional de Beneficencia </a>realiza la tarde de este miércoles 15 de julio de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3073.<b>Resultados del sorteo del 15 de julio:</b><b>Primer Premio: 5441</b><b>Letras: BACB</b><b>Serie: 9</b><b>Folio: 15</b><b>Segundo Premio: 7950</b><b>Tercer Premio: 4228</b><i>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</i>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia</a>, realizado todos los miércoles.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.