Jubilados en Panamá recibirán triple pago en agosto: estos son los detalles del bono

Este beneficio fue creado mediante la <b>Ley 438 del 14 de junio de 2024</b>, que establece un bono permanente anual de <b>B/.140</b> para los jubilados y pensionados del país.De acuerdo con la normativa, el pago se distribuye en tres entregas: <b>B/.50 en abril, B/.50 en agosto y B/.40 en diciembre</b>.La CSS recordó que este incentivo no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la ley, por lo que solo recibirán el bono quienes cumplan con los requisitos establecidos.