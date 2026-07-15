Jubilados en Panamá recibirán triple pago en agosto: estos son los detalles del bono

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los beneficiarios recibirán su pago regular de jubilación o pensión, ya sea mediante ACH o cheque , junto con un bono adicional de B/.50 correspondiente al segundo desembolso del año .

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán un triple desembolso durante el mes de agosto , debido a que, además de sus pagos habituales, se realizará la entrega de la segunda partida del bono permanente anual establecido por ley.

Bono permanente anual se entrega en tres pagos

Este beneficio fue creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece un bono permanente anual de B/.140 para los jubilados y pensionados del país.

De acuerdo con la normativa, el pago se distribuye en tres entregas: B/.50 en abril, B/.50 en agosto y B/.40 en diciembre.

La CSS recordó que este incentivo no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados después de la promulgación de la ley, por lo que solo recibirán el bono quienes cumplan con los requisitos establecidos.