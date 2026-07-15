El fin del Bono de Vivienda del Miviot paraliza las casas de bajo costo en Panamá

Detrás de esta caída transaccional se encuentra una parálisis casi total en <b>el desarrollo de viviendas de interés social</b>, un segmento que históricamente representaba más del <b>70%</b> de las unidades vendidas durante la Expo Acobir.Según los datos recopilados por la consultora 4S Real Estate, el segmento Económico (viviendas de menos de $70,000) pasó de registrar 12 proyectos nuevos lanzados en 2023 a cero lanzamientos en 2024 y 2025.Este vacío coincide con el vencimiento, el 30 de junio de 2024, del <b>Bono Solidario de Vivienda de $10,000 </b>otorgado por el <a href="/tag/-/meta/miviot-ministerio-de-vivienda-y-ordenamiento-territorial">Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)</a>. Sin este subsidio que facilitaba el abono inicial, y con las reformas al interés preferencial de finales de 2025, la base de compradores de la feria desapareció por completo. Al no haber oferta de bajo costo ni incentivos para<b> la clase media-baja</b>, el piso transaccional de la Expo Acobir se derrumbó, explicando el desplome del <b>83%</b> en las operaciones de la feria.La inestabilidad regulatoria pasó factura general: las ventas en el mercado de vivienda horizontal (casas unifamiliares) cayeron de <b>4,737 unidades en 2024 a 2,866 en 2025</b>, un desplome del <b>40%</b> en solo un año.