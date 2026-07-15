Zona Libre de Colón reafirma controles frente al comercio ilícito y admite desafíos en seguridad

Pese a los retos, Napolitano destacó que en 2025 se registraron 264 nuevas empresas, lo que representa un aumento del 52% respecto al año anterior. Este crecimiento, dijo, refleja la confianza y estabilidad que ofrece Panamá como plataforma logística y comercial. <i><b>'Si una empresa comete algún delito, se investiga y se pasa a las manos correspondientes. Nosotros no patrocinamos prácticas indebidas',</b></i> subrayó. El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría, respaldó la modernización de la ZLC y la calificó como un activo estratégico para Panamá. Subrayó que la zona franca genera miles de empleos y transacciones anuales por más de $28 mil millones, consolidándose como motor económico del país.Respecto a que empresarios se podrían estar prestando a actividades ilícitas dentro de la ZLC, Barría destacó que el gremio mantiene controles internos con sus miembros, incluyendo la creación de una Oficina de Cumplimiento, certificaciones BASC e ISO 9001, y la integración tecnológica con la Autoridad Nacional de Aduanas. Además, resaltó la coordinación con entidades como la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Ingresos, así como el apoyo del Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de inspección.La Cámara de Comercio de la ZLC defendió que <i><b>'las empresas legítimas de la ZLC pagan impuestos, generan empleo y aportan millones de dólares al fisco. Atacar su integridad sin diferenciar a las estructuras criminales externas es un acto irresponsable que ahuyenta la inversión'.</b></i><i><b>'La ZLC es un motor de desarrollo para Panamá y un hub logístico global. Nos mantenemos en alerta y dispuestos a colaborar con las autoridades en defensa de los mejores intereses del país', </b></i>sentenció el presidente de la Cámara, Dovi Eisenman.