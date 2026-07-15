Zona Libre de Colón reafirma controles frente al comercio ilícito y admite desafíos en seguridad

La gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Luiza Napolitano, defendió nuevamente la transparencia del régimen especial y aseguró que la institución “trabaja en un comercio lícito”, rechazando los señalamientos que la vinculan con actividades de contrabando. “La Zona Libre de Colón tiene que quitarse ese nombre que le decían como un centro de contrabando, no lo es”, afirmó durante un encuentro con la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap). Napolitano recordó que desde julio de 2024 se mantiene una alianza con la Autoridad Nacional de Aduanas, lo que ha permitido implementar sistemas de trazabilidad y reforzar la seguridad en las operaciones. También mencionó la modernización del sistema DMCE, que regula el comercio dentro de la zona franca, como parte de los esfuerzos para garantizar que las transacciones se desarrollen bajo estándares internacionales. Las declaraciones de Napolitano se dan a una semana de la publicación del informe sobre Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT), en la cual su representante, Jeffrey Hardy, vinculó a la zona franca con actividades de contrabando y lavado de activos. Hardy, según una nota de EFE, mencionó que la ZLC, la mayor del continente americano y situada en Panamá, es el “Disneyland del contrabando”, por lo que pidió a las autoridades panameñas “medidas enérgicas” para acabarlo.

Retos y desafíos

La gerente de la ZLC reconoció que persisten desafíos estructurales, como el suministro de agua, que resta competitividad a las empresas instaladas. Para ello, dijo, se ejecuta un plan hídrico integral que busca devolver confianza a los más de 2,600 usuarios registrados y atraer nuevos inversionistas. También admitió que, aunque se han reducido en un 98% los incidentes de inseguridad, todavía se detectan irregularidades como hurto, plagio de mercancía y contrabando de cigarrillos. “Gracias al apoyo institucional de seguridad hemos podido contrarrestar de manera inmediata estos flagelos”, señaló. Napolitano señaló que la ZLC ha instalado más de 490 cámaras y un centro de monitoreo 24/7, además de digitalizar procesos de entrada, asesoría legal y finanzas. Aseguró que la meta es consolidar una zona franca “más verde, transparente y moderna”, capaz de responder a los desafíos del comercio electrónico y evitar que plataformas digitales sean utilizadas para actividades ilícitas.

Crecimiento empresarial

Pese a los retos, Napolitano destacó que en 2025 se registraron 264 nuevas empresas, lo que representa un aumento del 52% respecto al año anterior. Este crecimiento, dijo, refleja la confianza y estabilidad que ofrece Panamá como plataforma logística y comercial. “Si una empresa comete algún delito, se investiga y se pasa a las manos correspondientes. Nosotros no patrocinamos prácticas indebidas”, subrayó. El presidente de la CCIAP, Aurelio Barría, respaldó la modernización de la ZLC y la calificó como un activo estratégico para Panamá. Subrayó que la zona franca genera miles de empleos y transacciones anuales por más de $28 mil millones, consolidándose como motor económico del país. Respecto a que empresarios se podrían estar prestando a actividades ilícitas dentro de la ZLC, Barría destacó que el gremio mantiene controles internos con sus miembros, incluyendo la creación de una Oficina de Cumplimiento, certificaciones BASC e ISO 9001, y la integración tecnológica con la Autoridad Nacional de Aduanas. Además, resaltó la coordinación con entidades como la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Ingresos, así como el apoyo del Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de inspección. La Cámara de Comercio de la ZLC defendió que “las empresas legítimas de la ZLC pagan impuestos, generan empleo y aportan millones de dólares al fisco. Atacar su integridad sin diferenciar a las estructuras criminales externas es un acto irresponsable que ahuyenta la inversión”. “La ZLC es un motor de desarrollo para Panamá y un hub logístico global. Nos mantenemos en alerta y dispuestos a colaborar con las autoridades en defensa de los mejores intereses del país”, sentenció el presidente de la Cámara, Dovi Eisenman.

Expansión y nuevas inversiones