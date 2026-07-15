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Fútbol

Milagro en Atlanta: Argentina remonta en el último suspiro y se mete en la final del Mundial

Enzo Fernández celebrando el gol de la remontada ante Inglaterra.
Enzo Fernández celebrando el gol de la remontada ante Inglaterra. TAKUYA MATSUMOTO / The Yomiuri Shimbun via AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 15/07/2026 16:10
Inglaterra y Argentina se miden en Atlanta en la segunda semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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4:04 PM
15/07/2026

90+11'

¡FINALIZA EL PARTIDO! ¡ARGENTINA SE CLASIFICA A LA FINAL DEL MUNDIAL 2026! ¡JUGARÁN CONTRA ESPAÑA EN NUEVA YORK!

3:56 PM
15/07/2026

90+5'

Cambios en Inglaterra

Salen Spence y Stones. Ingresan Rashford y Toney.

3:56 PM
15/07/2026

90+4'

¡LO DA LA VUELTA ARGENTINA EN CUESTIÓN DE MINUTOS! ¡LAUTARO MARTÍNEZ HACE EL 1-2!

¡Increíble lo que se está viviendo en Atlanta! Centro con la derecha de Messi y Lautaro Martínez, entre dos defensores, logra el remate de cabeza completamente solo y pone el 1-2. Mala la gestión de los cambios de Tuchel que no le sirvieron para defender los centros que siguieron lloviendo y Argentina se está llevando la semifinal.

3:52 PM
15/07/2026

90+2'

¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!

3:51 PM
15/07/2026

90'

Se agregan 9 minutos

3:48 PM
15/07/2026

87'

¡ENZO FERNÁNDEZ PUSO EL 1-1!

Bombazo de Enzo Fernández para el 1-1. Tiro de esquina que lo juega en corto, Messi cede a Enzo, quien fuera del área saca el disparo y vence  Pickford que había detenido todo hasta ahora. ¡Nuevo juego en Atlanta!

3:46 PM
15/07/2026

85'

¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!

3:43 PM
15/07/2026

81'

Cambios en Inglaterra

Salen Rice y James. Ingresan Burn y O'Reilly.

3:41 PM
15/07/2026

80'

Cambio en Argentina

Sale Tagliafico, entra Lautaro Martínez.

3:37 PM
15/07/2026

76'

¡NO PUEDE MAC ALLISTER DE CABEZA!

Centro de Rodrigo De Paul para Mac Allister y otra vez ataja Pickford. Llueven los centros en el área inglés…

3:34 PM
15/07/2026

72'

Cambios en ambos equipos para la reanudación

En Inglaterra sale Gordon e ingresa Konsa. Mientras que por el lado argentino salen Lisandro Martínez, Molina y Simeone. Entran De Paul, Montiel y Nicolás Otamendi.

3:30 PM
15/07/2026

69'

¡QUE CLASE DE ATAJADA DE PICKFORD!

Centro de Messi por la izquierda y aparece Nico González de cabeza dentro del área chica para rematar de cabeza, pero mucho mejor la atajada de Pickford bajando el cuerpo y evitando el empate. Cerca estuvo Argentina en esta última y vamos a la pausa de hidratación.

3:29 PM
15/07/2026

68'

Se mete en partido la barra argentina…quiere la remontada

3:25 PM
15/07/2026

65'

Cambio en Argentina

Sale Paredes e ingresa Nico González.

3:24 PM
15/07/2026

63'

Argentina arrincona a Inglaterra…

Argentina tiene metido a los 11 jugadores de Inglaterra en su cuadro. Los carriles centrales están cerrados y a los argentinos les queda atacar por las bandas, a menos que llegue una genialidad de Messi por esta zona.

3:20 PM
15/07/2026

58'

Ahora se juega otro partido en Atlanta…

El tanto de Gordon cambia drásticamente el dinamismo del partido. Ahora Argentina deberá buscar el partido, adelantar línea y al mismo procurar que no los lastimen en el contragolpe. Queda tiempo para ambos.

3:18 PM
15/07/2026

56'

¡LO HACE GORDON PARA INGLATERRA!

Trazo largo para Kane, intenta despejar de chilena Tagliafico pero deja la pelota servida en el centro. Recupera Rogers en la banda, pone el centro al segundo poste y le gana la espalda Gordon a Molina para empujar el esférico y hacer el 1-0.

3:15 PM
15/07/2026

55'

¡GOOOOOOOL DE INGLATERRA!

3:12 PM
15/07/2026

50'

Amarilla para el Cuti Romero

Sale a romper Cuti Romero pero se le va Bellingham. Tiene que sujetarlo para cortar la jugada y es amonestado. Argentina tiene a sus dos centrales amonestados.

3:09 PM
15/07/2026

47'

¡ÁLVAREZ SE SACA DOS DISPAROS PELIGROSOS!

Genialidad de Julián Álvarez. Saca un primer remate a portería que ataja Pickford, intentaba sacar la defensa inglesa, pero recupera el 9 y saca otro remate que roza Pickford y envía al tiro de esquina. No lo aprovecha a la postre y es posesión de Inglaterra.

3:05 PM
15/07/2026

46'

¡Inicia el segundo tiempo!

2:48 PM
15/07/2026

45+3'

¡Finaliza el primer tiempo! ¡Empatan 0-0 Inglaterra y Argentina!

2:46 PM
15/07/2026

45+1'

Empuja más Inglaterra y cierran el primer tiempo con la pelota…

2:45 PM
15/07/2026

45'

Se agregan 3 minutos

2:41 PM
15/07/2026

40'

Controla el balón Argentina…

En estos últimos cinco minutos que restan de la primera parte, Argentina se hace con la posesión del balón. Esperan a que salgan los espacios sin desesperarse.

2:39 PM
15/07/2026

38'

¡MUY CERCA ENZO!

Disparo de media distancia de Enzo Fernández y pasa rozando el travesaño. Estaba pidiendo un desvío pero se señala saque de meta.

2:38 PM
15/07/2026

37'

¡Bajan a Messi en el contragolpe!

Intentó salir Argentina con Messi a la contra. Se quita a Spence y Kane hasta que llegó Anderson que lo hace con falta. Los argentinos van a encimarse al árbitro para recriminarle sobre la entrada de Anderson quien recibe la cartulina amarilla.

2:33 PM
15/07/2026

33'

¡Cabezazo peligroso de Stones!

Tiro libre a favor de Inglaterra. Lo pone Bellingham el centro al segundo palo, cabecea Stones que le gana a Martínez pero sale por el costado el intento.

2:32 PM
15/07/2026

31'

No puede conectar Paredes con Simeone…

Trazo largo de Paredes a la espalda de Spence para Simeone. Mucho balón para el jugador argentino…muy difícil lo tiene es cuadro de Scaloni. Esta muy concentrada la defensa inglesa.

2:28 PM
15/07/2026

28'

Se reanuda el partido

2:24 PM
15/07/2026

25'

Pausa de hidratación

2:20 PM
15/07/2026

20'

¡Salva El Dibu!

Incursión por derecha. Rogers respeta la pasada de James, busca el pase de la vida, pero bien se lanza Martínez y cortar el pase. Atacan con más peligro los ingleses.

2:17 PM
15/07/2026

16'

Intentaba Argentina pero bien defiende Inglaterra

Intenta combinar Argentina por dentro, pero hay muchos jugadores en la zona frontal. Las bandas incursionan bien Simeone y Mac Allister pueden aprovechar esa zona…

2:11 PM
15/07/2026

10'

Inglaterra no da por perdido ningún balón…

Apenas la pierde Inglaterra van a toda velocidad a recuperarlo. En ocasiones hasta dos jugadores sobre uno argentino. La consigna es clara. Que Argentina no teja jugadas y tenga la posesión porque saben que ahí serán peligrosos.

2:06 PM
15/07/2026

5'

Presión asfixiante de Inglaterra sobre Argentina 

Inglaterra no se va con rodeos. Van a presionar todos los efectivos de ataque a la defensa de Argentina para ahogar la salida y provocar el error individual en salida. Muy apretado lo tendrán los argentinos en salida. El tema es cuanto le puede dudar esta presión a los ingleses.

2:03 PM
15/07/2026

2'

Apenas dos minutos y ya el árbitro detuvo el partido

Paredes y Bellingham tuvieron un intercambio y el central ya advirtió a ambos. El partido estará muy caldeado. 

2:00 PM
15/07/2026

1'

¡Empieza el partido!

1:58 PM
15/07/2026

¡Ninguno de los dos himnos se escucharon en Atlanta!

Las dos aficiones ya están jugando su partido. Durante ambos himnos nacionales las rivalidades pitaron el himno rival y apenas se pudo escuchar las notas…el partido promete mucha euforia.

1:52 PM
15/07/2026

¡Van a la cancha los jugadores para escuchar los respectivos himnos nacionales y actos protocolares!

1:50 PM
15/07/2026

¡Momento de repasar a los 22 protagonistas!

Inglaterra sale con dos sorpresas, ambas en los laterales. Van de inicio James y Spence. Mientras que Argentina tiene la gran novedad de Simeone por De Paul en el sector derecho.

11 titular de Inglaterra: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.

11 titular de Argentina: Martínez; Tagliafico, Lisandro Martínez, Romero, Molina; Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes, Simeone; Álvarez y Messi.

1:45 PM
15/07/2026

¡Inglaterra y Argentina se miden en las semifinales del Mundial 2026!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Inglaterra y Argentina! ¡Los ingleses quieren llegar nuevamente a una final de un torneo tras la Eurocopa 2024 y los argentinos conseguir su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

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