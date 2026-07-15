Milagro en Atlanta: Argentina remonta en el último suspiro y se mete en la final del Mundial

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90+11'
¡FINALIZA EL PARTIDO! ¡ARGENTINA SE CLASIFICA A LA FINAL DEL MUNDIAL 2026! ¡JUGARÁN CONTRA ESPAÑA EN NUEVA YORK!
90+5'
Cambios en Inglaterra
Salen Spence y Stones. Ingresan Rashford y Toney.
90+4'
¡LO DA LA VUELTA ARGENTINA EN CUESTIÓN DE MINUTOS! ¡LAUTARO MARTÍNEZ HACE EL 1-2!
¡Increíble lo que se está viviendo en Atlanta! Centro con la derecha de Messi y Lautaro Martínez, entre dos defensores, logra el remate de cabeza completamente solo y pone el 1-2. Mala la gestión de los cambios de Tuchel que no le sirvieron para defender los centros que siguieron lloviendo y Argentina se está llevando la semifinal.
90+2'
¡GOOOOOOOOL DE ARGENTINA!
90'
Se agregan 9 minutos
87'
¡ENZO FERNÁNDEZ PUSO EL 1-1!
Bombazo de Enzo Fernández para el 1-1. Tiro de esquina que lo juega en corto, Messi cede a Enzo, quien fuera del área saca el disparo y vence Pickford que había detenido todo hasta ahora. ¡Nuevo juego en Atlanta!
85'
81'
Salen Rice y James. Ingresan Burn y O'Reilly.
80'
Cambio en Argentina
Sale Tagliafico, entra Lautaro Martínez.
76'
¡NO PUEDE MAC ALLISTER DE CABEZA!
Centro de Rodrigo De Paul para Mac Allister y otra vez ataja Pickford. Llueven los centros en el área inglés…
72'
Cambios en ambos equipos para la reanudación
En Inglaterra sale Gordon e ingresa Konsa. Mientras que por el lado argentino salen Lisandro Martínez, Molina y Simeone. Entran De Paul, Montiel y Nicolás Otamendi.
69'
¡QUE CLASE DE ATAJADA DE PICKFORD!
Centro de Messi por la izquierda y aparece Nico González de cabeza dentro del área chica para rematar de cabeza, pero mucho mejor la atajada de Pickford bajando el cuerpo y evitando el empate. Cerca estuvo Argentina en esta última y vamos a la pausa de hidratación.
68'
Se mete en partido la barra argentina…quiere la remontada
65'
Sale Paredes e ingresa Nico González.
63'
Argentina arrincona a Inglaterra…
Argentina tiene metido a los 11 jugadores de Inglaterra en su cuadro. Los carriles centrales están cerrados y a los argentinos les queda atacar por las bandas, a menos que llegue una genialidad de Messi por esta zona.
58'
Ahora se juega otro partido en Atlanta…
El tanto de Gordon cambia drásticamente el dinamismo del partido. Ahora Argentina deberá buscar el partido, adelantar línea y al mismo procurar que no los lastimen en el contragolpe. Queda tiempo para ambos.
56'
¡LO HACE GORDON PARA INGLATERRA!
Trazo largo para Kane, intenta despejar de chilena Tagliafico pero deja la pelota servida en el centro. Recupera Rogers en la banda, pone el centro al segundo poste y le gana la espalda Gordon a Molina para empujar el esférico y hacer el 1-0.
55'
¡GOOOOOOOL DE INGLATERRA!
50'
Amarilla para el Cuti Romero
Sale a romper Cuti Romero pero se le va Bellingham. Tiene que sujetarlo para cortar la jugada y es amonestado. Argentina tiene a sus dos centrales amonestados.
47'
¡ÁLVAREZ SE SACA DOS DISPAROS PELIGROSOS!
Genialidad de Julián Álvarez. Saca un primer remate a portería que ataja Pickford, intentaba sacar la defensa inglesa, pero recupera el 9 y saca otro remate que roza Pickford y envía al tiro de esquina. No lo aprovecha a la postre y es posesión de Inglaterra.
46'
¡Inicia el segundo tiempo!
45+3'
¡Finaliza el primer tiempo! ¡Empatan 0-0 Inglaterra y Argentina!
45+1'
Empuja más Inglaterra y cierran el primer tiempo con la pelota…
45'
Se agregan 3 minutos
40'
Controla el balón Argentina…
En estos últimos cinco minutos que restan de la primera parte, Argentina se hace con la posesión del balón. Esperan a que salgan los espacios sin desesperarse.
38'
¡MUY CERCA ENZO!
Disparo de media distancia de Enzo Fernández y pasa rozando el travesaño. Estaba pidiendo un desvío pero se señala saque de meta.
37'
¡Bajan a Messi en el contragolpe!
Intentó salir Argentina con Messi a la contra. Se quita a Spence y Kane hasta que llegó Anderson que lo hace con falta. Los argentinos van a encimarse al árbitro para recriminarle sobre la entrada de Anderson quien recibe la cartulina amarilla.
33'
¡Cabezazo peligroso de Stones!
Tiro libre a favor de Inglaterra. Lo pone Bellingham el centro al segundo palo, cabecea Stones que le gana a Martínez pero sale por el costado el intento.
31'
No puede conectar Paredes con Simeone…
Trazo largo de Paredes a la espalda de Spence para Simeone. Mucho balón para el jugador argentino…muy difícil lo tiene es cuadro de Scaloni. Esta muy concentrada la defensa inglesa.
28'
Se reanuda el partido
25'
Pausa de hidratación
20'
¡Salva El Dibu!
Incursión por derecha. Rogers respeta la pasada de James, busca el pase de la vida, pero bien se lanza Martínez y cortar el pase. Atacan con más peligro los ingleses.
16'
Intentaba Argentina pero bien defiende Inglaterra
Intenta combinar Argentina por dentro, pero hay muchos jugadores en la zona frontal. Las bandas incursionan bien Simeone y Mac Allister pueden aprovechar esa zona…
10'
Inglaterra no da por perdido ningún balón…
Apenas la pierde Inglaterra van a toda velocidad a recuperarlo. En ocasiones hasta dos jugadores sobre uno argentino. La consigna es clara. Que Argentina no teja jugadas y tenga la posesión porque saben que ahí serán peligrosos.
5'
Presión asfixiante de Inglaterra sobre Argentina
Inglaterra no se va con rodeos. Van a presionar todos los efectivos de ataque a la defensa de Argentina para ahogar la salida y provocar el error individual en salida. Muy apretado lo tendrán los argentinos en salida. El tema es cuanto le puede dudar esta presión a los ingleses.
2'
Apenas dos minutos y ya el árbitro detuvo el partido
Paredes y Bellingham tuvieron un intercambio y el central ya advirtió a ambos. El partido estará muy caldeado.
1'
¡Empieza el partido!
¡Ninguno de los dos himnos se escucharon en Atlanta!
Las dos aficiones ya están jugando su partido. Durante ambos himnos nacionales las rivalidades pitaron el himno rival y apenas se pudo escuchar las notas…el partido promete mucha euforia.
¡Van a la cancha los jugadores para escuchar los respectivos himnos nacionales y actos protocolares!
¡Momento de repasar a los 22 protagonistas!
Inglaterra sale con dos sorpresas, ambas en los laterales. Van de inicio James y Spence. Mientras que Argentina tiene la gran novedad de Simeone por De Paul en el sector derecho.
11 titular de Inglaterra: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane.
11 titular de Argentina: Martínez; Tagliafico, Lisandro Martínez, Romero, Molina; Enzo Fernández, Mac Allister, Paredes, Simeone; Álvarez y Messi.
¡Inglaterra y Argentina se miden en las semifinales del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Inglaterra y Argentina! ¡Los ingleses quieren llegar nuevamente a una final de un torneo tras la Eurocopa 2024 y los argentinos conseguir su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.
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