Diputados se reúnen con el embajador Kevin Cabrera para tratar seguridad y exportaciones de carne

La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, sostuvo este miércoles 15 de julio un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, en el que se abordaron temas de cooperación bilateral relacionados con la seguridad, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del sector ganadero.

La reunión se llevó a cabo en la residencia del diplomático estadounidense y contó con la participación del primer vicepresidente de la Asamblea, Manuel Cohen, quien preside el Grupo de Amistad Interparlamentaria, así como del diputado Roberto Zúñiga, presidente saliente de la asociación. También asistieron los diputados que integran ese grupo.

Uno de los principales temas tratados fue la cooperación entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad, incluyendo las donaciones de equipos para fortalecer el combate al narcotráfico.

Asimismo, los participantes analizaron iniciativas legislativas orientadas a reforzar la seguridad del país, como parte de la agenda que impulsa la Asamblea Nacional.

Durante la reunión también se destacó el respaldo de la Embajada de Estados Unidos a proyectos que benefician a distintas provincias del país.

Entre los temas abordados figuraron las ayudas sociales y las inversiones en infraestructura, como la construcción y mejora de escuelas, puentes y sistemas de agua potable para centros educativos.

Otro de los puntos discutidos fue el seguimiento a las iniciativas destinadas a garantizar las exportaciones de productos cárnicos, con el objetivo de fortalecer al sector ganadero panameño y ampliar sus oportunidades en los mercados internacionales.