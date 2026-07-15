Diputados se reúnen con el embajador Kevin Cabrera para tratar seguridad y exportaciones de carne

La diputada presidenta de la Asamblea Nacional, <b>Shirley Castañedas</b>, sostuvo este miércoles 15 de julio un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Panamá, <b>Kevin Marino Cabrera</b>, en el que se abordaron temas de cooperación bilateral relacionados con la seguridad, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del sector ganadero.La reunión se llevó a cabo en la residencia del diplomático estadounidense y contó con la participación del primer vicepresidente de la Asamblea, <b>Manuel Cohen</b>, quien preside el Grupo de Amistad Interparlamentaria, así como del diputado <b>Roberto Zúñiga</b>, presidente saliente de la asociación. También asistieron los diputados que integran ese grupo.Uno de los principales temas tratados fue la cooperación entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad, incluyendo las <b>donaciones de equipos para fortalecer el combate al narcotráfico</b>.Asimismo, los participantes analizaron iniciativas legislativas orientadas a reforzar la seguridad del país, como parte de la agenda que impulsa la Asamblea Nacional.Durante la reunión también se destacó el respaldo de la Embajada de Estados Unidos a proyectos que benefician a distintas provincias del país.Entre los temas abordados figuraron las ayudas sociales y las inversiones en infraestructura, como la construcción y mejora de <b>escuelas, puentes y sistemas de agua potable</b> para centros educativos.Otro de los puntos discutidos fue el seguimiento a las iniciativas destinadas a <b>garantizar las exportaciones de productos cárnicos</b>, con el objetivo de fortalecer al sector ganadero panameño y ampliar sus oportunidades en los mercados internacionales.