Administrativos del Hospital Santo Tomás levantan el paro tras lograr un acuerdo salarial escalonado

Los trabajadores administrativos del Hospital Santo Tomás reanudarán sus labores habituales este jueves 16 de julio luego de que la asamblea de la asociación aprobara este 15 de julio un acuerdo salarial definitivo con el patronato del centro médico. El pacto pone fin a las recientes medidas de paro hechas por la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás y establece un esquema de ajuste en la escala salarial que se hará efectivo de forma escalonada entre 2027 y 2028. Lisandro Quintero, secretario general de la asociación confirmó que el documento ya fue firmado y cuenta con el aval de los representantes del patronato que involucra Ministerio de Salud (Minsa), los clubes cívicos (Activo 20-30, Kiwanis, Rotario, Leones) y el director médico de la institución, Julio Sandoval. Quintero detalló que, el núcleo del conflicto que ha motivado constantes protestas en los últimos años, tiene su origen en fallas administrativas recurrentes: el incumplimiento del incremento automático que por ley corresponde a los funcionarios cada tres años al cambiar de etapa o grado.

Estructura del ajuste económico

Para resolver el desfase acumulado, la mesa de negociación reestructuró la escala salarial, la cual se clasifica desde el grado 1 hasta 10 dentro del hospital (las numeraciones se dan según los requisitos y especialidad de los trabajadores). El desembolso del Estado se ejecutará en dos fases: un 50% del aumento se pagará en 2027 y el 50% restante en 2028. La distribución de los incrementos quedó establecida de la siguiente manera: - Grados del 1 al 6: Recibirán un incremento directo de 120 dólares a su salario base, lo que equivale a un ajuste del 14%. - Grado 7: Tendrán un aumento de 82.52 dólares, lo que representa un 12%. - Grado 8: Percibirán un alza de 74.24 dólares, manteniendo la misma proporción del 12%. - Grados del 9 al 10 en general: El acuerdo estandariza para estos bloques jerárquicos un incremento promedio del 12% sobre sus bases actuales.

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