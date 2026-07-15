Administrativos del Hospital Santo Tomás levantan el paro tras lograr un acuerdo salarial escalonado

Para resolver el desfase acumulado, la mesa de negociación reestructuró la escala salarial, la cual se clasifica desde el <b>grado 1</b> hasta <b>10</b> dentro del hospital (las numeraciones se dan según los requisitos y especialidad de los trabajadores). El desembolso del Estado se ejecutará en dos fases: un<b> 50% del aumento se pagará en 2027 y el 50% restante en 2028.</b>La distribución de los incrementos quedó establecida de la siguiente manera:- <b>Grados del 1 al 6</b>: Recibirán un incremento directo de <b>120 dólares</b> a su salario base, lo que equivale a un <b>ajuste del 14%.</b><b>- Grado 7: </b>Tendrán un aumento de <b>82.52 dólares</b>, lo que representa un <b>12%.</b><b>- Grado 8: </b>Percibirán un alza de<b> 74.24 dólares,</b> manteniendo la misma proporción del <b>12%</b>.<b>- Grados del 9 al 10 en general:</b> El acuerdo estandariza para estos bloques jerárquicos un incremento promedio del <b>12% </b>sobre sus bases actuales.