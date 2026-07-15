México impulsa el comercio bilateral con Panamá y respalda la neutralidad del Canal

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión oficial de dos horas con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Palacio Nacional del país azteca, donde acordaron relanzar las relaciones bilaterales mediante el impulso del comercio, las inversiones y la cooperación científica y tecnológica.

Este encuentro estratégico incluyó el respaldo directo y decidido de México al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá como una herramienta esencial para el comercio internacional.

“Estamos convencidos de que el crecimiento económico adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en bienestar para las personas y en mayor oportunidad de derechos para nuestra sociedad”, puntualizó en un mensaje conjunto a medios de comunicación realizado en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Durante el acto, ambos mandatarios coincidieron en que se trata de dos naciones puente: “México, el puente entre América del Norte y América Latina. Panamá, el puente entre los dos océanos y entre las dos mitades de este continente. Somos, por vocación y por geografía, países que unen”.

El presidente panameño informó que conversó con Sheinbaum sobre la importancia de que más naciones de la región respalden ese principio. Explicó que la neutralidad del Canal no se defiende con armas: se defiende con derecho internacional y con amigos.

En el ámbito comercial, Mulino expuso a Sheinbaum el gran atractivo de Panamá y de las oportunidades que abre el país al comercio de los productos mexicanos, que son demandados en todo el mundo.

“Este encuentro no solo es una reunión bilateral, es también la búsqueda de elementos para potenciar la relación entre ambas naciones en beneficio del progreso y la prosperidad de nuestros pueblos. Panamá es hoy una economía con grado de inversión, con un crecimiento proyectado cercano al 4% para este año y con el hub logístico, aéreo y financiero más conectado de América Latina”, resaltó Mulino.

El mandatario panameño detalló que, bajo el régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales que ofrece su país, operan más de 190 compañías globales, de las cuales apenas dos son de origen mexicano, por lo que manifestó su firme deseo de ver una mayor presencia de empresas mexicanas aprovechando estas ventajas y la alta demanda de sus productos. “Deseo la presencia de más empresas mexicanas”, dijo Mulino frente a Sheinbaum.

Con este mismo propósito de integración económica y de fomento a la inversión recíproca entre empresarios de ambos países, Mulino invitó formalmente a Sheinbaum para que participe como invitada de honor en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará el próximo año en Panamá.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que la visita del presidente de Panamá a México refrenda “la sólida amistad que une a nuestros pueblos y la voluntad compartida de seguir construyendo una relación cada vez más estrecha, basada en el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación”.

Indicó que ante ello México reitera su apoyo al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá. “Panama y México son dos naciones profundamente hermanadas por la historia, la cultura y una visión común sobre el papel que deben desempeñar América Latina y el Caribe”.

Sostuvo que son varios los temas que unen a Panamá y México, empezando por la interconexión que ambos países tienen entre el Atlántico y el Pacífico. También se suman la inversión empresarial de empresarios panameños en México y empresarios mexicanos en Panamá, una profunda historia cultural conjunta y también la relación académica y en investigación.

“En particular queremos agradecer la extraordinaria cooperación que tenemos para erradicar el gusano barrenador del ganado”, destacó Sheinbaum.

Dijo que este apoyo de Panamá permitió la construcción de la nueva biofábrica inaugurada en Metapa de Domínguez, Chiapas, cuyo modelo de control biológico retoma la experiencia de la planta de Pacora, en Panamá, permitiendo a México desarrollar las moscas que hacen frente al grave problema del gusano barrenador.

Para concluir, el presidente panameño anunció que planifica junto a la OEA un encuentro regional en Panamá para coordinar acciones y afianzar los sistemas de inteligencia contra la violencia, la mercadería ilícita y el narcotráfico, asegurando que México debe figurar como un actor principal en dicha iniciativa.