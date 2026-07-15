Una sola propuesta compite por contrato de $10 millones para ampliar la vía José Agustín Arango

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió una única propuesta económica para ejecutar la primera fase de la ampliación de la vía José Agustín Arango, entre la entrada de Cerro Azul y Pacora, una obra cuyo precio de referencia asciende a 10 millones de dólares.

Durante el acto público, celebrado de forma virtual, el Consorcio Cerro Azul, integrado por las empresas Transeq, S.A. y Constructora del Pacífico, S.A., presentó una oferta por $10.7 millones, superior en cerca de 791.782 dólares al monto de referencia establecido por la entidad.

Con la apertura de la propuesta inicia la etapa de evaluación, en la que el MOP determinará si la oferta cumple con los requisitos técnicos, legales y económicos para adjudicar el contrato.

La obra contempla la ampliación a cuatro carriles de aproximadamente 4,8 kilómetros de la vía José Agustín Arango, considerada uno de los principales corredores del sector este del distrito de Panamá. El proyecto busca mejorar la movilidad de miles de residentes de los corregimientos de 24 de Diciembre y Pacora, donde el crecimiento urbano incrementó el flujo vehicular durante los últimos años.

Además de ampliar la carretera, el contrato incluye la construcción de tres puentes sobre el río Cabra, el río Agua Mula y la quebrada La Guasa, así como la rehabilitación de dos estructuras de drenaje, nuevas aceras, iluminación LED, semáforos, señalización vial, bahías para autobuses y mejoras al sistema de drenaje pluvial.

La contratación se realizará bajo la modalidad de suma global, por lo que el precio ofertado comprende la ejecución completa de las obras contempladas en el pliego de cargo