Claudia Sheinbaum ratifica ante José Raúl Mulino el apoyo de México al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este martes 15 de julio su respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá durante la reunión que sostuvo con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio Nacional.

El encuentro, que según una nota de prensa de la Cancillería, sirvió para relanzar las relaciones bilaterales, estuvo centrado en el fortalecimiento del comercio, la atracción de inversiones y la cooperación científica y tecnológica.

La reunión oficial, que se prolongó por aproximadamente dos horas, permitió a ambos mandatarios abordar una amplia agenda de temas, entre ellos la integración regional, la seguridad, la conectividad, la innovación y el desarrollo económico, en un contexto marcado por los cambios geopolíticos y comerciales a nivel mundial.

Durante una declaración conjunta, Mulino destacó el papel estratégico que desempeñan ambos países en el continente.

”México es el puente entre América del Norte y América Latina. Panamá, el puente entre los dos océanos y entre las dos mitades de este continente. Somos, por vocación y por geografía, países que unen”, expresó.

El mandatario panameño explicó que también conversó con Sheinbaum sobre la importancia de que más países de la región respalden el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, al considerar que este constituye una garantía para el comercio internacional.

”La neutralidad del Canal no se defiende con armas; se defiende con derecho internacional y con amigos”, afirmó.

Por su parte, Sheinbaum sostuvo que la visita de Mulino reafirma la amistad histórica entre ambos países y la voluntad compartida de fortalecer la cooperación bilateral. Asimismo, destacó que Panamá y México mantienen estrechos vínculos históricos, culturales y económicos, además de compartir una visión común sobre el papel que deben desempeñar América Latina y el Caribe en el escenario internacional.

Ambos gobiernos manifestaron su interés en profundizar la cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la infraestructura, la conectividad, la seguridad, la movilidad, el turismo, la cultura, la educación y la innovación. En ese sentido, la presidenta mexicana reconoció el papel estratégico de Panamá como eje del comercio internacional y punto de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.

En la reunión acompañaron al presidente Mulino el canciller, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez.