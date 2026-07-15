Claudia Sheinbaum ratifica ante José Raúl Mulino el apoyo de México al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

Mulino destacó que Panamá mantiene una proyección de crecimiento económico cercana al <b>4 %</b> para este año y cuenta con uno de los principales centros logísticos, aéreos y financieros de América Latina, condiciones que, a su juicio, representan una oportunidad para incrementar la presencia de empresas mexicanas en el país.El mandatario recordó que actualmente más de <b>190 empresas multinacionales</b> operan bajo el régimen especial de <b>Sedes de Empresas Multinacionales</b>, aunque únicamente dos son de origen mexicano.'Deseo la presencia de más empresas mexicanas', manifestó durante el encuentro, según citó la Cancillería.Asimismo, Mulino y Sheinbaum coincidieron en la necesidad de ampliar las oportunidades para que los productos mexicanos aprovechen la plataforma logística panameña como puerta de acceso a otros mercados.Otro de los temas abordados fue la cooperación en materia de seguridad regional. Mulino felicitó al Gobierno de México por las acciones emprendidas contra el crimen organizado y anunció que Panamá trabaja junto con la <b>Organización de los Estados Americanos (OEA)</b> en la organización de un encuentro regional para fortalecer la cooperación en inteligencia y combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas.En ese contexto, sostuvo que México debe desempeñar un papel protagónico en ese esfuerzo conjunto.Además, invitó oficialmente a Sheinbaum a participar como invitada de honor en el <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027</b>, que se celebrará el próximo año en Panamá.Por su parte, la presidenta mexicana destacó la cooperación científica entre ambos países, especialmente en el combate contra el <b>gusano barrenador del ganado</b>. Sheinbaum agradeció el apoyo brindado por Panamá para la construcción de una biofábrica en <b>Metapa de Domínguez</b>, en el estado de <b>Chiapas</b>, cuyo modelo de control biológico se basa en la experiencia desarrollada en la planta de <b>Pacora</b>, lo que permitirá producir insectos estériles para combatir esta plaga.