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Claudia Sheinbaum ratifica ante José Raúl Mulino el apoyo de México al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

El encuentro se sostuvo este miércoles en el Palacio Nacional de México.
El encuentro se sostuvo este miércoles en el Palacio Nacional de México. Cedida
Por
José Vilar
  • 15/07/2026 15:34
Ambos países impulsarán una nueva etapa de cooperación en comercio, inversión, seguridad e innovación tras el encuentro entre José Raúl Mulino y Claudia Sheinbaum, en el que también se reafirmó el respaldo mexicano al Canal de Panamá.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó este martes 15 de julio su respaldo al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá durante la reunión que sostuvo con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Palacio Nacional.

El encuentro, que según una nota de prensa de la Cancillería, sirvió para relanzar las relaciones bilaterales, estuvo centrado en el fortalecimiento del comercio, la atracción de inversiones y la cooperación científica y tecnológica.

La reunión oficial, que se prolongó por aproximadamente dos horas, permitió a ambos mandatarios abordar una amplia agenda de temas, entre ellos la integración regional, la seguridad, la conectividad, la innovación y el desarrollo económico, en un contexto marcado por los cambios geopolíticos y comerciales a nivel mundial.

Durante una declaración conjunta, Mulino destacó el papel estratégico que desempeñan ambos países en el continente.

”México es el puente entre América del Norte y América Latina. Panamá, el puente entre los dos océanos y entre las dos mitades de este continente. Somos, por vocación y por geografía, países que unen”, expresó.

El mandatario panameño explicó que también conversó con Sheinbaum sobre la importancia de que más países de la región respalden el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, al considerar que este constituye una garantía para el comercio internacional.

”La neutralidad del Canal no se defiende con armas; se defiende con derecho internacional y con amigos”, afirmó.

Por su parte, Sheinbaum sostuvo que la visita de Mulino reafirma la amistad histórica entre ambos países y la voluntad compartida de fortalecer la cooperación bilateral. Asimismo, destacó que Panamá y México mantienen estrechos vínculos históricos, culturales y económicos, además de compartir una visión común sobre el papel que deben desempeñar América Latina y el Caribe en el escenario internacional.

Ambos gobiernos manifestaron su interés en profundizar la cooperación en áreas estratégicas como el comercio, la inversión, la infraestructura, la conectividad, la seguridad, la movilidad, el turismo, la cultura, la educación y la innovación. En ese sentido, la presidenta mexicana reconoció el papel estratégico de Panamá como eje del comercio internacional y punto de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.

En la reunión acompañaron al presidente Mulino el canciller, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez.

Las delegaciones panameña y mexicana, en el Palacio Nacional.
Las delegaciones panameña y mexicana, en el Palacio Nacional. Cedida
El impulso al comercio y la inversión

Mulino destacó que Panamá mantiene una proyección de crecimiento económico cercana al 4 % para este año y cuenta con uno de los principales centros logísticos, aéreos y financieros de América Latina, condiciones que, a su juicio, representan una oportunidad para incrementar la presencia de empresas mexicanas en el país.

El mandatario recordó que actualmente más de 190 empresas multinacionales operan bajo el régimen especial de Sedes de Empresas Multinacionales, aunque únicamente dos son de origen mexicano.

”Deseo la presencia de más empresas mexicanas”, manifestó durante el encuentro, según citó la Cancillería.

Asimismo, Mulino y Sheinbaum coincidieron en la necesidad de ampliar las oportunidades para que los productos mexicanos aprovechen la plataforma logística panameña como puerta de acceso a otros mercados.

Otro de los temas abordados fue la cooperación en materia de seguridad regional. Mulino felicitó al Gobierno de México por las acciones emprendidas contra el crimen organizado y anunció que Panamá trabaja junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la organización de un encuentro regional para fortalecer la cooperación en inteligencia y combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

En ese contexto, sostuvo que México debe desempeñar un papel protagónico en ese esfuerzo conjunto.

Además, invitó oficialmente a Sheinbaum a participar como invitada de honor en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará el próximo año en Panamá.

Por su parte, la presidenta mexicana destacó la cooperación científica entre ambos países, especialmente en el combate contra el gusano barrenador del ganado. Sheinbaum agradeció el apoyo brindado por Panamá para la construcción de una biofábrica en Metapa de Domínguez, en el estado de Chiapas, cuyo modelo de control biológico se basa en la experiencia desarrollada en la planta de Pacora, lo que permitirá producir insectos estériles para combatir esta plaga.

El presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, al lado de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
El presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino, al lado de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Cedida
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