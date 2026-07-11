Administrativos del Hospital Santo Tomás mantienen paro escalonado por retrasos en negociación salarial

La Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás (ASERPUHST) mantiene un paro escalonado en reclamo por la demora en la negociación de la escala salarial de los trabajadores administrativos, proceso que, según el gremio, debió iniciar en octubre de 2024 y cuya respuesta formal llegó un año y seis meses después.

La medida de presión comenzó el viernes 10 de julio con una suspensión parcial de labores entre las 7:00 a.m. y las 8:00 a.m., luego de ser aprobada en una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 9 de julio.

Sin embargo, el secretario general de la asociación, Lisandro Quintero, adelantó a La Estrella de Panamá que este lunes el paro se extenderá de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

“Esperamos cinco años para negociar la escala, porque así lo establece el acuerdo vigente. Presentamos nuestra propuesta y pasaron un año y seis meses para recibir una respuesta”, afirmó Quintero.

De acuerdo con el dirigente, el Patronato del Hospital Santo Tomás invitó a la asociación a iniciar las negociaciones en octubre de 2024. Posteriormente, el gremio presentó nuevamente la propuesta formal en marzo de 2025, pero asegura que la contrapropuesta oficial no fue entregada sino hasta el 24 de junio de 2026, luego de reiteradas gestiones.

Quintero sostuvo que la propuesta presentada por las autoridades no responde a lo planteado por los trabajadores y, por el contrario, representa un retroceso en las condiciones laborales.

“Nos están desmejorando la escala. Están haciendo una escala nueva cuando nosotros nunca pedimos una nueva, sino la modificación de la vigente. Además, para hacer una nueva escala tiene que existir consenso con la asociación”, manifestó.

Según explicó, uno de los principales desacuerdos es que la contrapropuesta reduce del 14 % al 12 % el porcentaje contemplado en la escala salarial actual para determinados grados.

El dirigente también cuestionó que la propuesta elimine de la escala salarial a un grupo de trabajadores administrativos, lo que, a su juicio, los dejaría sin posibilidad de futuros ajustes.

“Desconocemos cuál fue el criterio para excluirlos. Al sacarlos de la escala quedan en el aire, sin ningún tipo de ajuste”, afirmó.

Otro de los puntos objetados por la asociación es que el Patronato plantea que la nueva escala entre en vigencia en 2028.

“Presentamos la propuesta con suficiente anticipación para que pudiera contemplarse en los presupuestos de 2026 o 2027, pero ahora quieren llevarla hasta 2028”, señaló Quintero.

La decisión de mantener las protestas también responde, según el gremio, a la falta de avances en la mesa de negociación. La asociación indicó que, tras la última reunión con las autoridades, solicitó continuar el diálogo de manera inmediata; sin embargo, la siguiente reunión fue fijada para el próximo 15 de julio.

“Nosotros propusimos reunirnos al día siguiente o el viernes, pero nos dijeron que no había espacio hasta el 15 de julio. Eso fue lo que terminó de llevarnos a tomar la decisión del paro”, explicó el secretario general.

Pese a la medida de presión, Quintero aseguró que las áreas críticas del hospital continuarán operando con normalidad.

“Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de garantizar la atención en los servicios críticos. Esa parte está completamente cubierta”, concluyó.