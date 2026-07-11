Venezuela rechaza participación del Gobierno electo de Colombia en la reconstrucción tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela rechazó este sábado 11 de julio cualquier participación del Gobierno electo de Colombia en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los dos terremotos registrados este 24 de junio, según un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta oficial de X.

En el documento, el Ejecutivo venezolano manifestó su “extrañeza” por recientes declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, al considerar que pretendió atribuirse competencias relacionadas con las tareas de recuperación en las áreas afectadas por el sismo.

”El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha observado con extrañeza las recientes declaraciones del señor Abelardo de la Espriella, presidente electo de la República de Colombia, en las que pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio”, señala el comunicado.

La administración de Delcy Rodríguez reiteró que la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación y reconstrucción corresponde únicamente al Estado de Venezuela.

Según el comunicado, las autoridades han activado todas las capacidades nacionales para atender la emergencia, incluyendo las instituciones del Estado, la industria nacional, empresas públicas y privadas, así como personal técnico y profesional.

Asimismo, el Ejecutivo aseguró que continuará impulsando el desarrollo integral de las zonas afectadas por el evento sísmico.

En el pronunciamiento, Caracas expresó su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas de gobiernos, organismos internacionales y pueblos hermanos tras los terremotos.

También indicó que, de ser necesario, podrá establecer alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción, las cuales trabajarían junto al Gobierno y al pueblo venezolano.

No obstante, el comunicado fue enfático al señalar que ”a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia” para participar en ese proceso.