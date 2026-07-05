¿Qué esta pasando en Maiquetía? EE.UU. asume control del tráfico aéreo

Personal militar de Estados Unidos trabaja junto a controladores aéreos venezolanos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, como parte de las operaciones internacionales de respuesta tras los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

El despliegue fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), que informó que efectivos de la Fuerza de Combate Litoral-24 del Cuerpo de Marines y especialistas del Elemento de Respuesta de Contingencia de la Fuerza Aérea colaboran con el personal venezolano para coordinar las operaciones aéreas en la principal terminal del país.

Según Southcom, la medida busca agilizar la llegada de vuelos con ayuda humanitaria, suministros médicos, maquinaria pesada y equipos de rescate hacia las zonas afectadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que han dejado miles de víctimas y graves daños a la infraestructura.

Las imágenes difundidas por el comando militar muestran a personal estadounidense dentro de la torre de control y otras áreas operativas del aeropuerto trabajando junto a funcionarios venezolanos.

La cooperación se produce mientras el Gobierno venezolano anunció un plan para recuperar el aeropuerto de Maiquetía.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el Ejecutivo mantiene conversaciones con varios países para conformar una alianza internacional que permita rehabilitar la terminal aérea y otras infraestructuras afectadas.

Aunque no precisó qué naciones participarán en el proyecto, Rodríguez aseguró que el plan será presentado en los próximos días y abarcará también otros aeropuertos que sufrieron daños durante la emergencia.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar continúa operando de forma limitada debido a las afectaciones provocadas por los movimientos telúricos. Parte de las operaciones comerciales fueron desviadas hacia otros aeropuertos del país, mientras una de las pistas fue rehabilitada para recibir vuelos con asistencia humanitaria.

La presencia de personal militar estadounidense en Maiquetía forma parte de la misión de asistencia coordinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Comando Sur, enfocada en mantener operativo el puente aéreo humanitario mientras avanzan las labores de rescate y reconstrucción.