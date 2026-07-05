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Lluvias en Bocas del Toro deja un saldo de 1,486 personas afectadas

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a varios voceros de entidades del Estado, este domingo, en una visita a Bocas del Toro.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a varios voceros de entidades del Estado, este domingo, en una visita a Bocas del Toro. Sinaproc
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 17:40
Entre los damnificados se encuentran numerosos niños y familias completas que debieron ser trasladados a seis albergues habilitados en distintos puntos de la provincia

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Las intensas lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro y en las comarcas vecinas dejaron un saldo de 1,486 personas afectadas y damnificadas, según informó este domingo la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, tras una visita que hiciera este domingo a la provincia.

La ministra explicó que, una vez se conoció la magnitud de la situación en Changuinola, el presidente de la República coordinó de inmediato el despliegue del Ejecutivo en la zona para atender las necesidades más urgentes de la población.

Subrayó que el Gobierno mantiene una coordinación permanente con los estamentos de emergencia y seguridad, lo que permite responder de manera organizada a las incidencias que se presentan en cada corregimiento.

“Entendemos que Bocas del Toro es una provincia que ha pasado por mucho en poco tiempo. Lo importante en estas circunstancias es mantener a las personas en áreas seguras y garantizar que reciban la atención básica que requieren”, señaló.

El conteo realizado por Montalvo reveló que entre los damnificados se encuentran numerosos niños y familias completas que debieron ser trasladados a seis albergues habilitados en distintos puntos de la provincia.

En estos centros, diji, se ofrece alimentación preparada y se distribuyen bolsas de comida que continúan llegando como parte del plan de asistencia.

La ministra destacó que la cifra de 1,486 personas incluye tanto a los residentes de Bocas del Toro como a habitantes de las comarcas, quienes también sufrieron los efectos de las lluvias.

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