Lluvias en Bocas del Toro deja un saldo de 1,486 personas afectadas

Las intensas lluvias registradas en la provincia de Bocas del Toro y en las comarcas vecinas dejaron un saldo de 1,486 personas afectadas y damnificadas, según informó este domingo la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, tras una visita que hiciera este domingo a la provincia.

La ministra explicó que, una vez se conoció la magnitud de la situación en Changuinola, el presidente de la República coordinó de inmediato el despliegue del Ejecutivo en la zona para atender las necesidades más urgentes de la población.

Subrayó que el Gobierno mantiene una coordinación permanente con los estamentos de emergencia y seguridad, lo que permite responder de manera organizada a las incidencias que se presentan en cada corregimiento.

“Entendemos que Bocas del Toro es una provincia que ha pasado por mucho en poco tiempo. Lo importante en estas circunstancias es mantener a las personas en áreas seguras y garantizar que reciban la atención básica que requieren”, señaló.