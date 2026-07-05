Muere el presunto cerebro del atentado contra Miguel Uribe

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, aseguró este domingo 5 de julio que el presunto autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, murió a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En una entrevista concedida al diario colombiano El Tiempo y recogida por la agencia EFE, Patiño afirmó que la información le fue suministrada por fuentes ‘confiables, bastante confiables’, según las cuales el jefe de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue asesinado por miembros del ELN.

“Definitivamente, ese señor está muerto. Lo mataron los elenos. A él no lo enterraron. Su cuerpo lo arrojaron a un río en los Llanos Orientales; me hablan del río Arauca”, comentó.

De acuerdo con la agencia EFE, hasta el momento ninguna autoridad ha informado sobre la recuperación del cuerpo ni existe una confirmación forense de su fallecimiento. Por ello, la versión conocida hasta ahora se sustenta únicamente en la información revelada por el alto comisionado para la Paz.

La Fiscalía de Colombia había señalado que José Manuel Sierra, alias ‘Zarco Aldinever’, era el presunto responsable intelectual del atentado contra Miguel Uribe Turbay, ocurrido el año pasado mientras el dirigente participaba en un mitin de precampaña en busca de la nominación presidencial por el Centro Democrático, partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).