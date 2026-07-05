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Aumenta a 3.342 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Integrantes de cuerpos de rescate trabajan junto a maquinaria pesada para remover escombros este domingo, en La Guaira (Venezuela).
Integrantes de cuerpos de rescate trabajan junto a maquinaria pesada para remover escombros este domingo, en La Guaira (Venezuela). EFE
Por
José Vilar
  • 05/07/2026 16:51
El nuevo balance oficial reporta 3.342 fallecidos, 16.740 heridos, 17.345 damnificados y 190 edificios colapsados tras los dos sismos que sacudieron al país hace 11 días

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este domingo 5 de julio que el balance oficial de víctimas mortales por los dos sismos que asolaron al país hace 11 días aumentó a 3.342, mientras que la cifra de heridos se elevó a 16.740. El nuevo balance representa un incremento de 388 fallecidos con respecto al reportado el sábado.

El informe oficial también da cuenta de 6.462 personas rescatadas y 17.345 damnificados que perdieron sus viviendas, por lo que las autoridades habilitaron 79 campamentos temporales para atender a los afectados.

El también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó a través de su canal oficial de Telegram que 856 edificios resultaron afectados por los dos terremotos, de los cuales 190 colapsaron.

De acuerdo con los datos oficiales recogidos por la agencia EFE, 86.794 familias han recibido asistencia. Además, se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua.

Asimismo, permanecen desplegados 29.567 efectivos del Ejército y de los cuerpos de seguridad, mientras que 27.482 voluntarios colaboran en las labores de rescate y asistencia a las víctimas de la catástrofe.

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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