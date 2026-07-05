Aumenta a 3.342 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El <b>presidente de la Asamblea Nacional de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez">Jorge Rodríguez</a></b>, informó este domingo 5 de julio que el balance oficial de víctimas mortales por los dos sismos que asolaron al país hace 11 días aumentó a <b>3.342</b>, mientras que la cifra de heridos se elevó a <b>16.740</b>. El nuevo balance representa un incremento de <b>388 fallecidos</b> con respecto al reportado el sábado.El informe oficial también da cuenta de <b>6.462 personas rescatadas</b> y <b>17.345 damnificados</b> que perdieron sus viviendas, por lo que las autoridades habilitaron <b>79 campamentos temporales</b> para atender a los afectados.El también hermano de la <b>presidenta encargada de Venezuela</b>, <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, indicó a través de su canal oficial de Telegram que <b>856 edificios</b> resultaron afectados por los dos terremotos, de los cuales <b>190 colapsaron</b>.De acuerdo con los datos oficiales recogidos por la agencia <b>EFE</b>, <b>86.794 familias</b> han recibido asistencia. Además, se han distribuido <b>9.585 toneladas de alimentos</b> y <b>669.008 litros de agua</b>.Asimismo, permanecen desplegados <b>29.567 efectivos</b> del Ejército y de los cuerpos de seguridad, mientras que <b>27.482 voluntarios</b> colaboran en las labores de rescate y asistencia a las víctimas de la catástrofe.