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Fútbol

Octavos de final: Noruega se impone ante Brasil y lográ llegar a cuartos de final

Noruega confirmó su gran momento al derrotar a Brasil en los octavos de final y convertirse en una de las ocho mejores selecciones del Mundial 2026.
Noruega confirmó su gran momento al derrotar a Brasil en los octavos de final y convertirse en una de las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. WILL OLIVER / EFE
Por
Adriana Berna
  • 05/07/2026 17:26
Un doblete de Erling Haaland selló la victoria 2-1 sobre la ‘Canarinha’, que se despide del Mundial 2026 tras fallar un penal y reaccionar demasiado tarde.

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La selección de Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar este domingo por 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, resultado que le permitió clasificar a los cuartos de final y dejar en el camino a una de las grandes favoritas al título.

El conjunto nórdico, liderado por un inspirado Erling Haaland, aprovechó sus oportunidades en el segundo tiempo para sellar una histórica clasificación. El delantero marcó un doblete que terminó siendo decisivo para eliminar a la cinco veces campeona del mundo.

Primer tiempo sin goles y un penal desperdiciado

Brasil tuvo la oportunidad de abrir el marcador apenas a los 13 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal a su favor tras una falta de la defensa noruega.

Sin embargo, Bruno Guimarães no pudo convertir desde los once pasos. El arquero Ørjan Nyland adivinó la trayectoria del disparo y evitó el gol brasileño con una destacada atajada.

Durante el resto de la primera mitad, Noruega dominó la posesión del balón, superando el 60%, y generó las opciones más claras. Incluso llegó a marcar por medio de Martin Ødegaard, pero la anotación fue anulada por posición adelantada.

Brasil respondió con intentos de Matheus Cunha y Gabriel Martinelli, aunque sin la contundencia necesaria para romper el empate.

Haaland apareció en momento clave

Sin embargo, el partido cambió por completo en la segunda mitad. A los 42 minutos del complemento, Haaland abrió el marcador tras recibir una asistencia de Andreas Schjelderup, definiendo con precisión para colocar el 1-0 en favor de los vikingos.

Brasil intentó reaccionar de inmediato y el técnico movió el banquillo con los ingresos de Neymar, Endrick, Danilo dos Santos y Éderson, buscando mayor poder ofensivo.

Sin embargo, cuando los sudamericanos presionaban en busca del empate, volvió a aparecer Haaland.

En el minuto 52 del segundo tiempo, el atacante noruego aprovechó un espacio en la defensa brasileña y firmó el 2-0, un golpe que parecía definitivo para la ‘Canarinha’.

Ya en el tiempo de reposición, Brasil encontró una última oportunidad para descontar. El árbitro sancionó un nuevo penal a favor de la selección sudamericana y esta vez Neymar asumió la responsabilidad desde los once metros.

El delantero no falló y marcó el 2-1, devolviendo la esperanza a los brasileños en los minutos finales.

Pese al descuento, el tiempo no alcanzó para una remontada y el árbitro decretó el final del encuentro con victoria para Noruega.

Histórica clasificación

Con este resultado, Noruega se instala entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. Brasil, por su parte, se despide prematuramente del torneo tras desperdiciar un penal en la primera mitad y no encontrar respuestas durante gran parte del compromiso, consumando una de las eliminaciones más inesperadas de esta Copa del Mundo.

5:05 PM
05/07/2026

¡Termina el partido!

El encuentro entre Noruega y Brasil culmina con un 2-1 a favor de los noruegos, quienes clasifican a cuartos de final.

5:02 PM
05/07/2026

¡GOOOOL DE BRASIL!

5:02 PM
05/07/2026

¡Penal para Brasil!

Neymar es el cobrador.

4:58 PM
05/07/2026

¡Tarjeta amarilla para Neymar!

4:58 PM
05/07/2026

Hace su último cambio Noruega

Sale David Moller Wolfe (5) y entra Leo Skiri Ostigard (4).

4:54 PM
05/07/2026

¡Añaden siete minutos al segundo tiempo!

4:52 PM
05/07/2026

¡GOOOOOL DE NORUEGA!

Haaland vuelve a anotar, marcando el 2-0 a favor de los vikingos en el partido, a pocos minutos a que termine.

4:45 PM
05/07/2026

Tiro de esquina para Brasil

4:42 PM
05/07/2026

¡GOOOOOOL DE NORUEGA!

Anota la selección vikinga de la mano de Erling Haaland, quien contó con una asistencia de Andreas Schjelderup.

4:42 PM
05/07/2026

Brasil utiliza su último cambio

Sale Bruno Guimaraes (8) y entra Éderson dos Santos (2).

4:34 PM
05/07/2026

Hay más cambios para Brasil

Salen Gabriel Martinelli (22) y Rayan (26), entran Neymar (10) y Danilo dos Santos (18).

4:33 PM
05/07/2026

¡Se reanuda el segundo tiempo!

A pesar de los múltiples intentos de ambos equipos, ninguno ha logrado anotar hasta el momento.

4:31 PM
05/07/2026

Pausa de hidratación

4:29 PM
05/07/2026

Tiro de esquina de Noruega

4:27 PM
05/07/2026

Más cambios para Noruega

Sale Julian Ryerson (26) y entra Fredrik Aursnes (14).

4:24 PM
05/07/2026

Otro tiro de esquina para Brasil

4:21 PM
05/07/2026

Cambios para Brasil 

Sale Matheus Cunha (9) y entra Endrick (19).

4:17 PM
05/07/2026

¡Tiro de esquina para Brasil!

4:10 PM
05/07/2026

Hay cambios para Noruega

Salen Antonio Nusa (20) y Alexander Sorloth (7) y entran Andreas Schjelderup (21) y Oscar Bobb (22).

4:08 PM
05/07/2026

¡Inicia el segundo tiempo!

A pesar de que Brasil y Noruega empatan con 0-0 por ahora, en el primer tiempo los noruegos lograron una posesión del balón superior con un 64%, además de haber realizado cuatro remates, dos de esos al arco. Mientras que la selección brasileña tuvo una posesión de 36% y realizó seis remates, dos de estos al arco, los sudamericanos también contaron con la oportunidad de un penal, el cual fue errado.

3:52 PM
05/07/2026

¡Finaliza el primer tiempo del partido!

Hasta ahora el marcador se mantiene igual para ambas selecciones, con ningún gol.

3:51 PM
05/07/2026

Brasil intenta también llegar a la portería de Noruega

Tanto Matheus Cunha como Gabriel Martinelli intentan anotar pero no lo logran.

3:49 PM
05/07/2026

¡Allison Becker ataja pelota del equipo vikingo!

Por tercera vez, Odegaard intenta anotar en la portería brasileña.

3:47 PM
05/07/2026

¡Se añaden seis minutos al primer tiempo!

3:43 PM
05/07/2026

Tiro de esquina para la selección de Noruega.

3:36 PM
05/07/2026

¡Noruega falla el remate a portería!

Nuevamente Odegaard apunta a la portería, sin embargo, no logra meter el balón.

3:30 PM
05/07/2026

¡Se reanuda el primer tiempo!

3:27 PM
05/07/2026

Pausa de hidratación

Hasta el momento el partido se mantiene sin goles.

3:25 PM
05/07/2026

Noruega lidera la posesión del balón en los primeros 20 minutos de partido.

Con más de 60% de posesión, el equipo vikingo intenta tropezar los intentos de Brasil, que hasta el momento lleva dos intentos de remates y un remate al arco.

3:15 PM
05/07/2026

¡Brasil falla el penal!

A pesar del intento de Bruno Guimaraes, el arquero Orjan Nyland logra atajar el balón y desviar el intento de gol.

3:13 PM
05/07/2026

¡Falta de Noruega y hay penal para Brasil!

3:09 PM
05/07/2026

¡Brasil también intenta anotar pero no logra terminar el remate!

3:06 PM
05/07/2026

Tiro de esquina para Noruega

3:04 PM
05/07/2026

Gol de Noruega es declarado adelantado.

Martin Odegaard protagonizó el momento, sin embargo, la acción fue declarada adelantada por el árbitro. ¡El partido se mantiene 0-0!

3:00 PM
05/07/2026

¡Da inicio el partido entre Brasil y Noruega!

2:52 PM
05/07/2026

¡Salen los equipos al estadio MetLife para iniciar los actos protocolares del partido!

Estas son los jugadores titulares con los que se disputará el partido del día de hoy:

Alineación de Brasil: Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha.

Alineación de Noruega: Orjan Nyland; Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.

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