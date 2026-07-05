Octavos de final: Noruega se impone ante Brasil y lográ llegar a cuartos de final

La selección de Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar este domingo por 2-1 a Brasil en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, resultado que le permitió clasificar a los cuartos de final y dejar en el camino a una de las grandes favoritas al título. El conjunto nórdico, liderado por un inspirado Erling Haaland, aprovechó sus oportunidades en el segundo tiempo para sellar una histórica clasificación. El delantero marcó un doblete que terminó siendo decisivo para eliminar a la cinco veces campeona del mundo.

Primer tiempo sin goles y un penal desperdiciado

Brasil tuvo la oportunidad de abrir el marcador apenas a los 13 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal a su favor tras una falta de la defensa noruega. Sin embargo, Bruno Guimarães no pudo convertir desde los once pasos. El arquero Ørjan Nyland adivinó la trayectoria del disparo y evitó el gol brasileño con una destacada atajada. Durante el resto de la primera mitad, Noruega dominó la posesión del balón, superando el 60%, y generó las opciones más claras. Incluso llegó a marcar por medio de Martin Ødegaard, pero la anotación fue anulada por posición adelantada. Brasil respondió con intentos de Matheus Cunha y Gabriel Martinelli, aunque sin la contundencia necesaria para romper el empate.

Haaland apareció en momento clave

Sin embargo, el partido cambió por completo en la segunda mitad. A los 42 minutos del complemento, Haaland abrió el marcador tras recibir una asistencia de Andreas Schjelderup, definiendo con precisión para colocar el 1-0 en favor de los vikingos. Brasil intentó reaccionar de inmediato y el técnico movió el banquillo con los ingresos de Neymar, Endrick, Danilo dos Santos y Éderson, buscando mayor poder ofensivo. Sin embargo, cuando los sudamericanos presionaban en busca del empate, volvió a aparecer Haaland. En el minuto 52 del segundo tiempo, el atacante noruego aprovechó un espacio en la defensa brasileña y firmó el 2-0, un golpe que parecía definitivo para la ‘Canarinha’. Ya en el tiempo de reposición, Brasil encontró una última oportunidad para descontar. El árbitro sancionó un nuevo penal a favor de la selección sudamericana y esta vez Neymar asumió la responsabilidad desde los once metros. El delantero no falló y marcó el 2-1, devolviendo la esperanza a los brasileños en los minutos finales. Pese al descuento, el tiempo no alcanzó para una remontada y el árbitro decretó el final del encuentro con victoria para Noruega.

Histórica clasificación