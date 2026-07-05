Octavos de final: Noruega se impone ante Brasil y lográ llegar a cuartos de final

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-noruega">selección de Noruega</a></b> protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar este domingo por <b>2-1 a <a href="/tag/-/meta/seleccion-de-brasil">Brasil</b> </a>en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, <b>resultado que le permitió clasificar a los cuartos de final y dejar en el camino a una de las grandes favoritas al título</b>.El conjunto nórdico, liderado por un inspirado <b><a href="/tag/-/meta/erling-braut-haaland">Erling Haaland</a></b>, aprovechó sus oportunidades en el segundo tiempo para sellar una histórica clasificación. <b>El delantero marcó un doblete que terminó siendo decisivo para eliminar a la cinco veces campeona del mundo</b>.