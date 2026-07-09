Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos asciende a 3.889 y los heridos superan los 16.700

El balance oficial de víctimas mortales por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó este jueves 9 de julio a 3.889 fallecidos, de acuerdo con los datos difundidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta de Telegram.

El Gobierno venezolano también informó que la cifra de heridos ascendió a 16.740, mientras que 6.462 personas han sido rescatadas. Por su parte, la presidencia interina de Delcy Rodríguez señaló que 86.794 familias han recibido asistencia en 89 campamentos transitorios habilitados para atender a los damnificados.

De acuerdo con las cifras oficiales, 17.907 personas permanecen sin vivienda a consecuencia de los sismos, mientras que 856 edificios han resultado afectados y 190 de esas estructuras colapsaron por completo.

Las labores de respuesta continúan con un amplio despliegue de recursos nacionales e internacionales. En las zonas afectadas operan 3.931 rescatistas internacionales, apoyados por 30.076 efectivos de distintos organismos de seguridad y emergencia, además de 29.344 voluntarios que participan en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

Las autoridades también informaron que, hasta el momento, se han registrado 1.142 réplicas, por lo que los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de las zonas afectadas.

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró este jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron Venezuela ha entrado en una nueva fase “crítica”, al tiempo que advirtió que la emergencia “está lejos de haber terminado”.

La OPS detalló, según informó la agencia EFE, que hasta el momento ha movilizado $9 millones de los $24 millones que necesita recaudar para atender la emergencia. Asimismo, alertó que “la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de esta magnitud suelen estar relacionados con la interrupción de los servicios de salud, el hacinamiento, las dificultades de acceso al agua potable y las afectaciones a los programas de vacunación.