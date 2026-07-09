Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos asciende a 3.889 y los heridos superan los 16.700

El <b>balance oficial de víctimas mortales</b> por los <b>terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5</b> registrados en <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> el pasado <b>24 de junio</b> aumentó este jueves <b>9 de julio</b> a <b>3.889 fallecidos</b>, de acuerdo con los datos difundidos por el <b>presidente de la Asamblea Nacional</b>, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-rodriguez">Jorge Rodríguez</a></b>, a través de su cuenta de <b>Telegram</b>.El <b>Gobierno venezolano</b> también informó que la cifra de <b>heridos</b> ascendió a <b>16.740</b>, mientras que <b>6.462 personas</b> han sido rescatadas. Por su parte, la <b>presidencia interina de <a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b> señaló que <b>86.794 familias</b> han recibido asistencia en <b>89 campamentos transitorios</b> habilitados para atender a los damnificados.De acuerdo con las cifras oficiales, <b>17.907 personas permanecen sin vivienda</b> a consecuencia de los sismos, mientras que <b>856 edificios</b> han resultado afectados y <b>190</b> de esas estructuras colapsaron por completo.Las labores de respuesta continúan con un amplio despliegue de recursos nacionales e internacionales. En las zonas afectadas operan <b>3.931 rescatistas internacionales</b>, apoyados por <b>30.076 efectivos</b> de distintos organismos de seguridad y emergencia, además de <b>29.344 voluntarios</b> que participan en las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.Las autoridades también informaron que, hasta el momento, se han registrado <b>1.142 réplicas</b>, por lo que los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de las zonas afectadas.Por otro lado, la <b><a href="/tag/-/meta/ops-organizacion-panamericana-de-la-salud">Organización Panamericana de la Salud (OPS)</a></b> aseguró este jueves que la respuesta sanitaria tras los terremotos que azotaron <b>Venezuela</b> ha entrado en una nueva fase 'crítica', al tiempo que advirtió que la emergencia 'está lejos de haber terminado'.La <b>OPS</b> detalló, según informó la agencia <b>EFE</b>, que hasta el momento ha movilizado <b>$9 millones</b> de los<b> $24 millones</b> que necesita recaudar para atender la emergencia. Asimismo, alertó que 'la respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana'.El director de la <b>OPS</b>, <b>Jarbas Barbosa</b>, insistió en que los mayores riesgos tras una catástrofe de esta magnitud suelen estar relacionados con la interrupción de los <b>servicios de salud</b>, el <b>hacinamiento</b>, las dificultades de acceso al <b>agua potable</b> y las afectaciones a los programas de <b>vacunación</b>.