Revólveres como regalo: el obsequio de Erdogan a mandatarios de la OTAN genera controversia

No es nada nuevo que los jefes de Estado reciban regalos de sus anfitriones durante visitas oficiales o cumbres internacionales. Sin embargo, el obsequio que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entregó a los mandatarios asistentes a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara dio mucho de qué hablar, no solo por la naturaleza del presente, sino también por la forma en que sus destinatarios tuvieron que disponer de él para cumplir con las normativas vigentes en sus respectivos países.

El regalo consistía en un revólver Gümüşay .357 Magnum, personalizado con el nombre de cada invitado. El arma de fuego —entregada en un estuche junto con seis balas y una tarjeta de la Presidencia de Turquía— es un modelo fabricado por la empresa estatal turca MKE en la década de 1990, inspirado en el revólver estadounidense Colt Python, según información del diario español El País.

El obsequio generó distintos inconvenientes para sus destinatarios, quienes optaron por darle diferentes destinos. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decidió entregarlo al Ministerio del Interior para que fuera inutilizado. Por su parte, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, remitió el arma a la Embajada de Alemania en Turquía para que fuera incorporada al inventario oficial de regalos recibidos por el jefe de Gobierno, tal como establece la legislación alemana.

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que donaría el revólver a un museo militar, al tiempo que agradeció a Erdogan el gesto de habérselo obsequiado.

Quien sí recibió el regalo, pero desconocía su contenido, fue el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever. El jefe del Gobierno belga descubrió que llevaba el arma únicamente después de superar todos los controles de seguridad del aeropuerto.

“La sorpresa fue grande en el momento del descubrimiento”, señaló el diario belga La Libre. El medio agregó que el revólver fue entregado a la policía del aeropuerto, donde permanece resguardado en una caja fuerte mientras las autoridades deciden qué hacer con él.

Estos no fueron los únicos obsequios que Erdogan entregó a los líderes invitados a la cumbre de la OTAN. Según El País, el mandatario también regaló un ejemplar en inglés de una biografía sobre su trayectoria política, además de libretas y bolígrafos personalizados. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le obsequió un bolígrafo rojo con su nombre y otro negro con la inscripción ”White House” (Casa Blanca, en inglés).