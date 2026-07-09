MEF recorta a transportistas hasta 53% el subsidio de combustible

El golpe económico más crítico se trasladó de forma directa a la logística del agro y al abastecimiento nacional de alimentos. Los vehículos <i>Pick-up</i> y paneles dedicados a la carga esencial sufrieron el mayor recorte porcentual de toda la tabla oficial: pasaron de un subsidio máximo semanal de <b>$30.64</b> a escasos <b>$15.04</b>, una reducción real del <b>50.9%</b>. Por su parte, el apoyo para camiones y transportes refrigerados bajó de <b>$74.60</b> a <b>$37.60</b> (un 49.6% menos), mientras que el equipo articulado pesado sufrió una disminución idéntica del <b>49.6%</b>, viendo su límite podado de <b>$130.55 </b>a<b> $65.80 semanales</b>. Finalmente, los pescadores artesanales pasaron de un amparo de <b>$60.20</b> semanales a solo <b>$45.40 </b>en la nueva resolución ministerial. Este drástico recorte del subsidio semanal ocurre en un escenario donde los precios congelados por litro en las estaciones de servicio apenas variaron un centavo a la baja. La gasolina de 91 octanos pasó de pagar un máximo de <b>$0.89</b> a <b>$0.88</b> por litro, y la de 95 octanos disminuyó de <b>$1.01 </b>a<b> $1.00</b>. El diésel bajo en azufre no varió y quedó congelado exactamente en los mismos <b>$0.90</b> por litro fijados en abril. Con una reducción casi imperceptible en el precio del litro, pero con los topes de consumo semanal reducidos a la mitad, la medida confirma la advertencia del <a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">Gobierno Nacional</a> de priorizar con urgencia la disciplina presupuestaria sobre el alivio energético directo.