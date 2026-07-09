MEF recorta a transportistas hasta 53% el subsidio de combustible

Un análisis comparativo de los registros oficiales revela lo que las autoridades omitieron detallar: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicó un masivo recorte generalizado a los techos financieros de los subsidios semanales de combustible. Al contrastar la nueva Resolución Ministerial N° MEF-RES-2026-2402 con la primera aprobada el pasado 29 de abril de 2026 (N° MEF-RES-2026-1552), queda en evidencia que el subsidio del Estado para mantener operando el transporte y la carga esencial cayó a menos de la mitad para casi todos los sectores.

La reciente resolución anuncia un renglón especial de subsidio de hasta $101.90 semanales destinado a los buses colectivos grandes que deben desviarse por el Puente Centenario debido a los fallos estructurales del Puente de las Américas ocurridos el 6 de abril. Sin embargo, la letra menuda de las estadísticas oficiales demuestra un descalabro en el esquema de apoyo estatal en comparación con lo vigente a inicios de mayo.

En abril, un bus colectivo regular disponía de un tope de subsidio semanal de hasta $183.52. Con el nuevo esquema de julio, ese mismo bus solo recibirá un máximo de $92.50 semanales, sufriendo un recorte neto del 49.6%. Peor aún: el nuevo renglón “preferencial” de $101.90 para los buses forzados a recorrer 12 kilómetros adicionales por vuelta resulta ser un 44.4% inferior al subsidio base que recibían hace apenas dos meses.

El sector selectivo tampoco escapó de la tijera fiscal. Los taxis vieron reducido su tope de subsidio semanal de $56.89 en abril a $42.90 en julio, una disminución del 24.5%. Asimismo, las rutas internas experimentaron una poda dramática de un 49.6%, cayendo de un techo de $113.02 a tan solo $56.96 semanales. Los buses colegiales registraron el desplome más profundo de todo el transporte de pasajeros, cayendo de un límite de $98.85 a $49.82 por semana, lo que representa una contracción del 49.6%.