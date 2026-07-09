Nueva ley de sucedáneos entrará en vigor dentro de un año: esto es lo que cambiará

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que la Ley No. 543 del 7 de julio de 2026, que obliga a identificar el origen de los productos alimenticios y diferenciar los originales de las imitaciones o sucedáneos, entrará en vigencia un año después de su promulgación, por lo que los comercios contarán con ese período para adecuarse a las nuevas disposiciones. La normativa, publicada en la Gaceta Oficial N.° 30,562, tiene como objetivo fortalecer el derecho de los consumidores a recibir información clara, veraz y oportuna al momento de realizar sus compras, permitiéndoles conocer si un alimento es de origen nacional o importado, así como identificar aquellos productos que constituyen imitaciones o sucedáneos.

Nueva ley fija reglas para la venta de alimentos nacionales, importados e imitaciones

Los comercios dedicados a la venta de alimentos tendrán un año para adecuarse a las nuevas disposiciones establecidas en la Ley 543, que introduce cambios en la forma en que deberán exhibirse e identificarse los productos en el mercado panameño. La normativa establece que supermercados, minisúper, abarroterías, tiendas y mercados deberán señalar de manera visible si los alimentos son de origen nacional o importado, además de indicar el país de procedencia en góndolas, anaqueles, neveras o refrigeradoras. Otra de las disposiciones obliga a diferenciar claramente los productos sucedáneos o de imitación de los originales. Para ello, los establecimientos deberán colocar avisos visibles que informen esta condición y mantener ambos tipos de productos separados físicamente, con el propósito de evitar confusión entre los consumidores. La legislación también dispone que los alimentos importados deberán venderse sin alterar las condiciones en las que ingresaron al país. En el caso de los productos cárnicos congelados, estos no podrán ser descongelados ni modificados para comercializarlos como si fueran productos frescos de origen nacional.

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