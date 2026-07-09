Nueva ley de sucedáneos entrará en vigor dentro de un año: esto es lo que cambiará

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> informó que la <b>Ley No. 543 del 7 de julio de 2026</b>, que obliga a identificar el origen de los productos alimenticios y diferenciar los originales de las imitaciones o sucedáneos, <b>entrará en vigencia un año después de su promulgación</b>, por lo que los comercios contarán con ese período para adecuarse a las nuevas disposiciones.La normativa, publicada en la <b>Gaceta Oficial N.° 30,562</b>, tiene como objetivo fortalecer el derecho de los consumidores a recibir información clara, veraz y oportuna al momento de realizar sus compras, permitiéndoles conocer si un alimento es de origen nacional o importado, así como identificar aquellos productos que constituyen imitaciones o sucedáneos.