Lluvias y vientos dejan cinco viviendas afectadas y árboles caídos en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó un balance preliminar de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este jueves 9 de julio en la provincia de Panamá.

De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el evento dejó cinco viviendas afectadas por la caída de árboles.

Además, las autoridades reportaron un colapso de estructura, cuyo tipo y ubicación no fueron detallados en el informe preliminar.

En materia de movilidad, Sinaproc informó que se registraron tres árboles caídos sobre la vía pública, lo que obligó a realizar labores de remoción para restablecer el tránsito en los sectores afectados.

El balance también incluye dos árboles que cayeron sobre vehículos, aunque hasta el momento la entidad no ha informado sobre personas lesionadas.

Asimismo, el COE contabilizó cuatro desprendimientos de techos como consecuencia de los fuertes vientos que acompañaron el aguacero.

Sinaproc indicó que el reporte es preliminar y que los equipos de emergencia continúan realizando inspecciones en distintos puntos de la provincia para determinar el alcance de los daños y atender a las familias afectadas.