Lluvias y vientos dejan cinco viviendas afectadas y árboles caídos en Panamá

El <b>Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> presentó un balance preliminar de las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este <b>jueves 9 de julio</b> en la provincia de Panamá.De acuerdo con el informe del <b>Centro de Operaciones de Emergencia (COE)</b>, el evento dejó <b>cinco viviendas afectadas por la caída de árboles</b>.Además, las autoridades reportaron <b>un colapso de estructura</b>, cuyo tipo y ubicación no fueron detallados en el informe preliminar.En materia de movilidad, Sinaproc informó que se registraron <b>tres árboles caídos sobre la vía pública</b>, lo que obligó a realizar labores de remoción para restablecer el tránsito en los sectores afectados.El balance también incluye <b>dos árboles que cayeron sobre vehículos</b>, aunque hasta el momento la entidad no ha informado sobre personas lesionadas.Asimismo, el COE contabilizó <b>cuatro desprendimientos de techos</b> como consecuencia de los fuertes vientos que acompañaron el aguacero.Sinaproc indicó que el reporte es preliminar y que los equipos de emergencia continúan realizando inspecciones en distintos puntos de la provincia para determinar el alcance de los daños y atender a las familias afectadas.