Las claves del día: lluvias, salud, transporte y seguridad en Panamá

La agenda informativa de este jueves 9 de julio estuvo marcada por anuncios del Gobierno, nuevas medidas en materia de salud y seguridad, afectaciones por el mal tiempo y un fuerte sismo que dejó importantes cambios geológicos en el Caribe.

Fuertes lluvias dejan viviendas afectadas y árboles caídos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó un balance preliminar de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas en la provincia de Panamá. Según el informe, al menos cinco viviendas resultaron afectadas y se reportó la caída de varios árboles en distintos sectores.

Bocas del Toro estrena Ciudad Deportiva con instalaciones para nuevas generaciones

El presidente José Raúl Mulino inauguró la placa de la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro, en Changuinola, una obra que busca fortalecer el deporte y brindar espacios modernos para el desarrollo de las nuevas generaciones en la provincia.

Médicos internos recibirán sobresueldo desde agosto

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que a partir del 15 de agosto iniciará el pago del sobresueldo equivalente al 40 % para los médicos internos que laboran en áreas de difícil acceso, una medida que busca reconocer el trabajo de estos profesionales en regiones apartadas del país.

Taxímetro digital avanza, pero genera inquietud

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene como meta implementar el taxímetro digital en diciembre de 2026. No obstante, representantes del sector transporte advirtieron que la medida podría traducirse en un aumento de las tarifas debido a los constantes tranques vehiculares.

Mulino anuncia bloqueo de drones sobre las cárceles

El presidente José Raúl Mulino informó que el Gobierno implementará un sistema de bloqueo del espacio aéreo sobre los centros penitenciarios para impedir que drones sean utilizados para ingresar drogas, armas u otros objetos ilícitos a las cárceles del país.

Terremotos en Venezuela provocan cambios geológicos en Trinidad

Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela ocasionaron importantes alteraciones geológicas en la costa suroeste de Trinidad. De acuerdo con los reportes, los movimientos elevaron el terreno hasta seis metros en algunas zonas, causaron grietas en infraestructuras y activaron la red de volcanes de lodo de la península trinitense, aumentando la preocupación por la vulnerabilidad sísmica de la isla.