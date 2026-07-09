Conmoción en Argentina: piloto abre la puerta de una avioneta y se arroja en pleno vuelo

Rosario, una joven de 22 años, nunca imaginó lo que ocurriría después de que su instructor de vuelo, Leandro Bertazzo, le dijera: “Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante”. Acto seguido, el piloto se quitó el cinturón de seguridad, abrió una de las puertas de la aeronave y se lanzó al vacío desde una altura aproximada de 250 metros. Veinte minutos después, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en una zona rural de Toledo, en la provincia de Córdoba (Argentina). Mientras tanto, Rosario logró aterrizar la aeronave de forma segura, a pesar de que aún le faltaban varias horas de vuelo para completar su formación.

El episodio, ocurrido el pasado sábado y dado a conocer por los medios argentinos este 9 de julio, causó asombro entre los compañeros de trabajo del instructor, quienes aseguraron que nada hacía presagiar lo ocurrido antes de abordar el avión.

El propietario de la escuela de aviación, Eduardo Álvarez, declaró al diario La Nación que aquella jornada transcurría con total normalidad y que Bertazzo mantenía el mismo carácter alegre de siempre. Lo describió como un “excelente profesional” que gozaba de la admiración de sus alumnos. Además, explicó que el piloto tenía al día sus exámenes psicofísicos y que se preparaba para una posible oportunidad laboral en una aerolínea de gran tamaño.

Sin embargo, la familia reveló que el piloto se encontraba desde hacía algún tiempo bajo tratamiento psiquiátrico debido a un problema personal. Según informó el diario El País, Bertazzo contaba con la licencia de piloto de transporte de línea aérea expedida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), considerada el nivel más alto de certificación para pilotos.

El caso inevitablemente recuerda a la tragedia del vuelo 9525 de Germanwings, ocurrida el 24 de marzo de 2015, cuando el copiloto Andreas Lubitz se encerró en la cabina y estrelló deliberadamente el avión contra los Alpes franceses, provocando la muerte de las 150 personas que viajaban a bordo.

A raíz de aquel accidente, las autoridades aeronáuticas internacionales reforzaron los protocolos de seguridad aérea, estableciendo, entre otras medidas, que los pilotos no permanezcan solos en la cabina durante el vuelo y fortaleciendo los controles de salud mental aplicados a las tripulaciones.